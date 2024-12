Quartier Libre : une nouvelle voix pour la littérature contemporaine

Le texte en question, c'est Le cœur quand il explose, de Claire Griois, qui paraîtra le 9 janvier prochain. Le premier roman de cette jeune autrice de 28 ans, qui est aussi scénariste et réalisatrice, a constitué un coup de cœur pour l'éditrice : « Elle possède une écriture d’une beauté époustouflante », assure-t-elle.

"Une balade"

Un long monologue dédié à un amour perdu à cause de violences policières. Pour Mathilde Bonte-Joseph, « le propos, profondément politique et empreint de révolte, s’exprime avec une poésie rare et une puissance évocatrice impressionnante. En travaillant ce manuscrit avec elle, j’ai ressenti des frissons, tant l’émotion et la force de ses mots résonnaient en moi. Ce premier livre incarne parfaitement l’ambition de Quartier Libre : offrir des textes à la fois intimes et universels, capables de bouleverser et de faire réfléchir. »

Et pourquoi ce nom, Quartier Libre ? « Parce qu’il évoque ce que j’aime profondément dans la littérature de fiction : une échappée, une balade dont on revient transformé, comme dans la vie au gré des rencontres que l’on fait en chemin. C’est ce pouvoir de la littérature à transfigurer le réel qui m’a toujours fascinée. Ce nom traduit aussi mon envie d’offrir un espace d’expression libre aux auteurs, un lieu où l’intime éclaire différemment la réalité, à travers une écoute attentive et un regard singulier. »

Cette première année 2025, trois titres seront publiés, puis l'éditrice entend proposer quatre à six titres maximum.

Le premier de la maison, de 96 pages, est proposé à un prix accessible de 12,90 €. Le prochain, prévu pour avril prochain, sera disponible pour 14,90 € : « Dès le départ, il était essentiel pour nous de ne pas fixer des prix trop élevés, afin de rendre cette aventure éditoriale ouverte à un large public. C’est une manière de rester fidèle à l’esprit du projet : démocratiser la littérature contemporaine, tout en offrant des œuvres exigeantes et marquantes. »

Le second titre de la maison, Le temps que nous avons, de Catherine Merle, raconte une mère et sa fille qui se retrouvent pour quelques jours dans une résidence de luxe au bord de la mer, pour partager du temps ensemble. Pourtant, la mère s’égare dans ses pensées, tandis que la fille, absorbée, se consacre à l’écriture. Mathilde Bonte-Joseph présente : « Ça raconte la maladie d'une mère, et comment plus le temps passe, plus il devient difficile de communiquer, comme si l’urgence rendait les silences plus lourds. Il est étrange et douloureux de constater combien il est parfois compliqué de parler à ceux qu’on aime le plus. »

Petite-fille de l'écrivain Robert Merle, lauréat du prix Goncourt, Catherine Merle est née en 1988 au sein d'une famille franco-allemande imprégnée de littérature et d'université. Après un parcours riche en sciences humaines, elle se tourne vers le cinéma documentaire avant d’exercer comme psychologue clinicienne. Le Temps que nous avons est son premier roman.

À gauche : Claire GRIOIS / À droite : Catherine MERLE © Pierre Bonte-Joseph.

Pour Mathilde Bonte-Joseph ce projet est avant tout né d’une passion, malgré des moyens limités au départ. Le premier titre a été tiré à 1200 exemplaires, signe malgré tout d'une ambition certaine.

Elle est accompagnée dans cette aventure d'un comité de lecture, composé de quatre personnes, qui ne sont pas des « gens du sérail », mais des profils variés, afin d'apporter, chacun, une perspective différente. Parmi eux, deux hommes, Olivier Grandry et Sébastien Turcat, et deux femmes, Sophie Caron et Anne Lepage.

La direction graphique et maquette est assurée par Loïc Le Gall, la fabrication numérique est confiée à Isako, et l’impression à Corlet en Normandie, un imprimeur certifié ImprimVert. La communication est assurée par la nouvellement freelance, Marie Clerc.

La diffusion sera assurée par CEDIF et la distribution par Pollen. La maison est par ailleurs membre de Fontaine O livres, le pôle des acteurs indépendants de l’édition et de l’écrit.

Crédits photo : Mathilde Bonte-Joseph (Quartier Libre)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com