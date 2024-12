Quatre continents De bleu, de blanc, de rouge et d’étoiles 

Dans ce roman choral, sont tissés les destins de personnages éparpillés aux quatre coins du monde. De la France au Pakistan, en passant par l’Érythrée et la Chine, ces vies marquées par le terrorisme, les traditions oppressives et les régimes totalitaires se croisent pour révéler une vérité universelle : derrière chaque idéologie violente, il y a des existences brisées, des rêves abandonnés et une humanité qui résiste.

En France, Jeanne, psychiatre de 40 ans, voit son passé refaire surface à l’annonce des attentats contre Charlie Hebdo. Les souvenirs de son enfance dans un quartier populaire parisien, l’héritage juif de son père, et le drame qui a marqué son amitié avec Mo, son « presque » frère algérien, ressurgissent avec violence. À cela s’ajoute le poids de son départ d’Israël après la guerre du Liban, qu’elle avait cru laisser derrière elle.

Pendant ce temps, au Pakistan, Rima, 14 ans, travaille dans une usine textile de Peshawar. Seule fille de la famille autorisée à travailler, elle découvre un jour que son père lui a arrangé un mariage, et pas avec n’importe qui...

En Érythrée, Isaias, 20 ans, erre d’un camp de réfugiés à l’autre, rêvant de retrouver sa mère, restée incapable de marcher à travers l’Afrique. En Chine, Jin, un marin de 30 ans, transporte des cargaisons sans se soucier de leur contenu. Son objectif est clair : amasser assez d’argent pour enterrer dignement sa petite sœur en Grèce, victime de la politique de l’enfant unique.

Ces personnages, à première vue isolés, sont liés par des forces qui les dépassent. Leurs vies, malmenées par les traditions patriarcales, le terrorisme et la violence étatique, tracent un fil rouge d’espoir et de résilience. L'autrice donne voix à ces âmes oubliées, tout en nous confrontant à des vérités dérangeantes sur la condition humaine.

Ce roman, aussi brûlant qu’actuel, rappelle que les guerres, les exils et les idéologies meurtrières touchent en premier lieu les plus vulnérables.

Les Éditions Harper Collins nous en offrent les premières pages en avant-première :

Sarah Barukh, autrice de renom, a signé plusieurs romans marquants, dont Elle voulait juste marcher tout droit (Prix Lions Club et MJLF 2017), Le Cas zéro (Prix du Roman d’Entreprise et du Travail 2019), ainsi que Pour que le soleil brille encore et Envole-moi (2020).

Romancière engagée, elle a publié en 2023 aux éditions HarperCollins 125 et des milliers, un ouvrage collectif qui a suscité un large écho médiatique. Ce projet a conduit à la création de l’association « 125 et après » et au documentaire Vivante(s), diffusé sur Canal+.

