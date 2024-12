Guillaume Apollinaire : poèmes de la paix et de la guerre

Ce recueil intègre également des écrits à l’encre violette, des assemblages de lettres, des dessins, des annotations diverses, une dédicace personnelle, une biographie de l’auteur, et même un colophon rédigé à la main, illustrant ainsi une richesse créative exceptionnelle.

La maquette, conservée à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet à Paris, offre un aperçu quasi définitif du projet, mêlant ingénieusement l’art du bricolage à celui d’un coffre de merveilles. Ce document unique, d'environ 200 pages, dévoile le processus d'édition orchestré par Apollinaire, qui a organisé les différentes sections du recueil selon une structure précise et significative.

Les différentes parties du recueil ont été composées à des moments clés, reflétant l'impact de la guerre sur l'auteur : d' « Ondes », écrite avant la guerre, à « Étendards » et « Case d'Armons », écrites pendant son engagement au front, jusqu'à « Lueurs des tirs » et « Obus couleur de lune », qui traitent des réalités et des souvenirs de guerre. En août, Apollinaire termine la correction des épreuves, et le recueil est publié par le Mercure de France le 15 avril 1918.

Guillaume Apollinaire a consacré sa vie à sculpter avec soin la forme et le contenu de son œuvre, atteignant l'apogée de ce processus avec Calligrammes. Ce recueil se distingue non seulement par ses vers qui résonnent encore aujourd’hui...

Ah Dieu ! que la guerre est jolie Avec ses chants ses longs loisirs Cette bague je l’ai polie Le vent se mêle à vos soupirs

...mais aussi par ses poèmes figuratifs immédiatement reconnaissables, tels que La colombe poignardée et le jet d’eau et La Tour Eiffel. Apollinaire est devenu un poète aussi intemporel qu'éternel, et ce, notamment parce que Calligrammes, bien que principalement des poèmes de guerre, est aussi une recherche de la beauté au sein du tumulte. Dans ces textes, la brutalité du conflit se mêle aux visages des êtres aimés, illustrant la capacité de l'art à transcender les horreurs de son temps.

Les manuscrits et les tapuscrits rassemblés dans cet ouvrage illustrent l’approche révolutionnaire d’Apollinaire, avec des poèmes formant une mosaïque de textes et d’images qui interpellent le lecteur.

Cette maquette inclut aussi des éléments graphiques comme des partitions de musique, des dessins de faune et de flore, et divers objets du quotidien, enrichissant l'expérience du lecteur et invitant à un voyage au cœur de l’imagination poétique.

