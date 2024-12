Coupes des subventions : le budget de la région Pays de la Loire adopté

Sans surprise, et malgré une importante mobilisation depuis les annonces de la présidente de région, Christelle Morançais (Horizons), le budget 2025 présenté par la majorité a été adopté à l'issue des débats, ce vendredi 20 décembre.

La présidente de la région Pays de la Loire avait indiqué, dès le mois d'octobre dernier, qu'elle comptait réduire drastiquement les dépenses de la collectivité, en ajoutant 60 millions € aux économies de 40 millions € déjà réclamés par l'État. En deux années seulement, le budget sera ainsi réduit de 100 millions €, dont 82 millions € dès 2025.

Lors du conseil régional, Christelle Morançais a souligné que sa majorité faisait « le choix de la lucidité, qui se bat pour dessiner un chemin d'avenir, de redressement ». Elle a justifié une « économie sur nos dépenses de fonctionnement, nos dépenses du quotidien, de subvention, afin de préserver nos capacités d’investissement » et assuré qu'il s'agissait d'une décision relevant « du sérieux et de la rigueur ».

« Nous le faisons sans idéologie, sans dogmatisme », a-t-elle encore déclaré, en précisant que « tous les secteurs subventionnés sont concernés sans exception : nous sortons de cette logique de l’argent magique, du quoi qu’il en coûte. »

L'incertitude règne

Du côté des acteurs de la filière du livre, particulièrement mobilisés ces dernières semaines, le vote laisse « désabusé », malgré le peu d'espoir d'un revirement du conseil régional. « Nous prenons acte de la décision du conseil régional et de l'abrogation des dispositifs d'aides au livre et à d'autres secteurs », déplore Adèle Spieser, directrice de Mobilis, le pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire.

La structure, qui perdra 50 % de sa subvention dès 2025 (71.000 €), puis la totalité en 2026, « fera le point début 2025 », indique sa directrice, qui ajoute que « les pôles culturels régionaux sont menacés ». Les 5 postes du pôle des acteurs du livre et de la lecture sont remis en cause par la disparition de l'apport de la région.

Mêmes inquiétudes et incertitudes du côté de l'Association des Librairies Indépendantes en Pays de la Loire (ALIP) : « L'association est entrée en mode survie, ce n'est pas dit que nous puissions maintenir nos activités », nous indique son président, Sébastien Pitault, gérant de la Librairie Lhériau à Angers. L'emploi de la chargée de mission de l'ALIP, Marie Goiset, est lui aussi en sursis, avec 32.000 € qui disparaissent.

Pour ces structures interprofessionnelles, la question du « modèle économique » est particulièrement complexe à résoudre, puisque leurs actions sont souvent non marchandes, bien qu'utiles aux acteurs économiques et au territoire.

« Nous avons pensé à demander un peu plus de frais d'adhésion aux libraires, mais le trou à combler est énorme. Ou à vendre aux comités d'entreprises des bons d'achat au sein des librairies membres, pour facturer un peu de frais de gestion », esquisse le président de l'ALIP. « On devrait pouvoir se maintenir en 2025, mais la subvention représentait la moitié de notre budget de fonctionnement. » Le portail commun de réservation d'ouvrages, utilisé par les libraires de la région, est aussi en sursis. Plus inquiétant encore, des annulations rétrospectives de subventions promises à des libraires pourraient fragiliser leur situation économique.

Coll.LIBRIS, le collectif des éditeurs en Pays de la Loire, déplore également la perte d'une subvention de 28.500 €, laquelle menace un poste à temps plein dans la structure. « Le temps que nous passons autour de ces questions de budget, nous ne l'investissons pas dans nos projets », regrette également Frédéric Fourreau, président de Coll.LIBRIS et fondateur de Patayo Éditions.

« Tant pis pour la région Pays de la Loire »

Au-delà de leur propre situation, les structures interprofessionnelles pointent les conséquences à venir pour l'ensemble de la filière et le territoire lui-même. « Si des festivals font moins ou plus du tout, les librairies, les éditeurs et les auteurs perdent des lieux de travail », avance ainsi Sébastien Pitault, « si la Maison Julien Gracq ferme ou limite ses résidences d'auteurs, la librairie Parchemins de Saint-Florent-le-Vieil perd autant d'opportunités de vendre des livres ».

« Il me semble que la région profitait bien de ce tissu associatif, social, culturel », souligne pour sa part Frédéric Fourreau. « Ces décisions vont dégrader une économie dynamique, comme l'a indiqué le Conseil économique social et environnemental des Pays de la Loire. Que des élus ne suivent même plus l'avis de ce CESER montre qu'il y a un décalage entre eux et les acteurs du territoire. »

Nos interlocuteurs rappellent à nouveau « le manque de dialogue ou de concertation en amont » des annonces de la région, et l'absence d'ajustements, « malgré nos alertes sur les impacts et les conséquences de ces décisions », indique Adèle Spieser. « Nous avons l'impression d'avoir manqué de considération, alors que la région était elle-même à l'origine de la création de l'ALIP », rappelle pour sa part Sébastien Pitault.

Lors des débats, Frédéric Fourreau note que la majorité a régulièrement dénoncé des « fake news » de la part des opposants au budget 2025 : « Que les élus précisent quelles informations sont fausses, et qui les diffusent : sinon, ils outrepassent leur rôle. »

À l'instar de certains artistes-auteurs, qui envisagent de quitter la région face au recul des soutiens publics, les structures interprofessionnelles prédisent une attractivité en berne pour le territoire. « Tant pis pour les Pays de la Loire, d'autres régions vont accueillir des artistes auteurs talentueux, des acteurs économiques motivés », regrette la directrice de Mobilis. Frédéric Fourreau lui emboite le pas : « Jouer la mise en concurrence des territoires les uns par rapport aux autres : peut-être que la culture est délocalisable, finalement », plaisante-t-il.

Photographie : manifestation devant l'Hôtel de région des Pays de la Loire, le jeudi 19 décembre 2024 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com