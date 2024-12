Arthur Rimbaud à travers les manuscrits

Si récemment, Gallimard a publié un beau livre à base de Rimbaud façonné, et pour lequel on va s'abstenir de donner un avis... On parlera ici d'un travail passionné et titanesque pour rendre honneur au poète des archipels sidéraux : Manuscrits d'Arthur Rimbaud, paru aux éditions des Saint Pères.

Le Bateau ivre, Voyelles, Ma Bohème… Arthur Rimbaud est certainement le poète des poètes, le poète en soi. En léguant à la postérité des manuscrits épars de textes, il entretient une fascination proche de l’idolâtrie chez certains. Comme si ses écrits recelaient les clés de son incommensurable génie.

Des premiers poèmes de jeunesse aux Illuminations, en passant par les fameuses Lettres du Voyant et ses contributions à l’Album zutique, les manuscrits de Rimbaud, reproduits dans ce très beau livre, sont autant de traces sensibles des moments décisifs de sa création.

Éditions des Saint Pères

L’élève brillant décrochant les premiers prix, l’adolescent avide d’aventures, l’enfant terrible et tapageur des cercles littéraires, et celui qui deviendra bientôt le plus illustre des poètes maudits, tout le monde est là.

Faut revenir à Verlaine qui, s'il a tiré sur son amant, a aussi réalisé des copies de certains poèmes de Rimbaud, et pour certains textes célèbres comme Tête de faune ou Le Bateau ivre, dont il n’en subsiste que les versions manuscrites par Verlaine. En revanche, deux poèmes, Dévotion et Démocratie, ne figurent pas dans ce recueil, leurs manuscrits ayant probablement été perdus ou détruits, et n’ayant jamais été retrouvés.

Éditions des Saint Pères.

L’histoire des manuscrits de Rimbaud est faite de disparitions et de redécouvertes. En 1888, Verlaine annonçait que les poèmes des Illuminations, un temps considérés comme perdus, avaient refait surface. Depuis, ces manuscrits, souvent passés de main en main et dispersés au fil des décennies, ont alimenté bien des mystères.

Très recherchés par les passionnés, certains originaux appartiennent aujourd’hui à des collectionneurs anonymes, tandis qu’un grand nombre sont conservés dans des institutions et bibliothèques européennes. Ainsi, au printemps 2018, la ville de Charleville-Mézières a acquis aux enchères le poème Patience. D’un été. pour la somme de 187.500 euros.

Pour réaliser cet ouvrage, un inventaire rigoureux des manuscrits a été effectué. Chaque collectionneur, musée et institution – en France, en Suisse et en Angleterre – a été contacté. Une fois les manuscrits rassemblés, ils ont été ordonnés chronologiquement, sous la supervision d’André Guyaux, éditeur des Œuvres complètes de Rimbaud dans la collection Pléiade. Enfin, un minutieux travail de restauration a été entrepris pour restituer la splendeur originale de ces précieux documents.

Entre écrits égarés et rêves inachevés, l’univers de Rimbaud demeure une source inépuisable de fascination et de mystères à élucider.

Un merveilleux cadeau de Noël, en somme.

Éditions des Saint Pères.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com