À l'approche de Noël, les ventes de livres grimpent en flèche

Depuis plusieurs semaines, le podium reste dominé par les mêmes titres, témoins d’une compétition serrée, bien que la victoire semble acquise à Inoxtag. Avec 65.252 exemplaires écoulés pour Instinct, une baisse par rapport à la semaine précédente, il reste largement en tête, menant cette course en solitaire (du 09/12 au 15/12).

Une mention très spéciale pour Freida McFadden qui confirme (encore… et encore!) son succès avec La femme de ménage (traduction de Karine Forestier) et séduit 46.004 lecteurs supplémentaires. Les secrets de la femme de ménage (traduction de Karine Forestier) chute légèrement mais conserve une belle cinquième place avec 30.190 exemplaires vendus. Nul doute que vous croiserez l’un de ses livres sous le sapin dans les jours à venir !

Quant au Prix Goncourt, Kamel Daoud, il maintient sa troisième place avec Houris, et écoule 36.866 copies. Une solide médaille de bronze.

La bande dessinée s’invite également dans le top des ventes, avec trois représentants cette semaine. Les duos ont la cote : Les aventures de Luck et Lucky continuent de faire sensation avec 30.898 exemplaires vendus, décrochant la quatrième place. Blake et Mortimer suit en septième position, totalisant 24.948 ventes. Enfin, Riad Sattouf fait un retour remarqué dans le top 10 avec Moi, Fadi, le frère volé – Tome 1, qui enregistre 24.712 ventes.

Du côté des romans, Gaël Faye progresse et grimpe à la sixième place avec Jacaranda, écoulant 25.713 copies. Collette Sandrine, quant à elle, brille par sa double présence : 13 à table! et Madeleine avant l’aube. Ce dernier, récompensé par le Prix Goncourt des Lycéens, clôt le top 10 cette semaine avec une performance solide.

Le Top/Flop de la semaine

Olivier Guez réalise une percée remarquable avec Mésopotamia. Son roman, qui retrace l’épopée de Gertrude Bell, gagne 123 places cette semaine. Une très belle performance qui illustre le succès grandissant de cette fresque historique captivante.

À l’inverse, la bande dessinée Frieren – Tome 13 de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe connaît la plus forte chute, perdant 99 places.

La tête dans les nuages

Pour les amateurs de chiffres, voici le bilan de la semaine : avec les fêtes de fin d’année en ligne de mire, l’effervescence gagne le marché, sauvant sans doute les retardataires en quête de cadeaux. Les ventes augmentent sensiblement : le volume passe de 9,306 millions à 11,469 millions d’exemplaires vendus, soit une hausse de 23 %. Sur le plan financier, la progression est encore plus marquée, avec un chiffre d’affaires qui bondit de 133.270 millions d'€ à 169.107 millions d’€, affichant une croissance de 26 %.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Photographie : CC BY 2.0/Altosoro

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com