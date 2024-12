Sony investit 300 millions € dans le groupe médiatique Kadokawa

Le groupe Sony a annoncé, ce jeudi 19 décembre, une nouvelle prise de participation dans Kadokawa, au sein duquel il était déjà engagé depuis février 2021. Par l'achat de 12 millions d'actions, pour 50 milliards de yens, soit 300 millions € environ, la multinationale détient désormais 10 % du capital de Kadokawa, devenant ainsi son principal actionnaire.

« Kadokawa et Sony ont collaboré, par le passé, sur divers projets et, par le biais de cette alliance de capital et d'affaires, ont l'intention de renforcer cette collaboration afin de maximiser la valeur de la propriété intellectuelle des deux sociétés au niveau mondial » indique Sony dans un communiqué.

Cet investissement de Sony dans Kadokawa viendrait ainsi accompagner des échanges prioritaires en matière de licences et d'adaptations, le communiqué citant « des initiatives pour porter les licences de Kadokawa en films en prise de vues réelles et en séries, des coproductions d'œuvres animées, améliorer la distribution mondiale des animés de Kadokawa par le groupe Sony, étendre l'édition des jeux Kadokawa et développer les ressources humaines pour promouvoir et intensifier la production ».

Outre ses activités dans les technologies de pointe, la téléphonie ou la musique, Sony est impliqué dans des productions cinématographiques et audiovisuelles et conçoit et commercialise la console de jeu PlayStation.

De nombreuses licences à exploiter

Née en 1954 sous l'appellation Kadokawa Shoten, Kadokawa se vouait alors à l'édition, d'abord de textes littéraires, puis, quelques décennies plus tard, de mangas et enfin de light novels.

Parmi les titres publiés par ce géant de l'édition japonaise, aux multiples filiales, citons The Summer Hikaru Died de Mokumokuren (traduit par Manon Debienne et Sayaka Okada, Pika), So I'm a Spider, So What ? d'Okina Baba, Asahiro Kakashi et Tsukasa Kiryu (traduit par Emmanuel Bonavita, Pika) ou encore Overlord de Kugane Maruyama et so-bin (traduit par Yoan Giraud, Ototo).

Autant de récits à succès qui, en cas de rachat réussi pour Sony, pourraient bien nourrir un catalogue de futures adaptations, qu'elles soient audiovisuelles ou vidéoludiques... « Des franchises et des personnages que l'on apprécie peuvent vivre pendant 30, 50 voire 100 ans. Nous voulons investir dans de tels actifs, pour assurer notre croissance sur le long terme », avait souligné le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, en 2023.

Kadokawa possède aussi le développeur FromSoftware, à l'origine des jeux Dark Souls et Elden Ring, de grands succès publics. Le groupe Kadokawa a traversé, ces dernières années, quelques épisodes tumultueux, dont une cyberattaque et la mise en examen de son ex-PDG, Tsuguhiko Kadokawa, soupçonné de corruption et de malversations, pour des faits qui seraient liés aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020.

