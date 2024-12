Survivantes, le nouveau thriller de Cédric Sire

« Comme les autres, Tanya a traversé l’enfer. Comme les autres, on a fait d’elle une proie, et elle a survécu. Proie elle n'est plus. Proie plus jamais elle ne sera. »

Farrah, Kate, Tanya et Cheryl sont des survivantes. Ayant échappé à des meurtriers sadiques, elles n'ont qu'une seule issue pour se reconstruire : traquer leurs bourreaux et assouvir leur vengeance. Pourtant, si le sang engendre le sang, la vengeance, elle aussi, a un prix…

Cédric Sire revisite avec brio les codes du slasher, entraînant le lecteur dans une plongée saisissante au cœur des relations complexes entre victimes et bourreaux. L'intrigue suit un groupe de femmes résolues à affronter leurs tortionnaires et à obtenir vengeance, après avoir échappé de justesse à la mort. À tout prix. Ce récit captivant interroge le statut ambigu de « survivant » et offre une réflexion poignante et profonde sur les notions de vengeance et de justice.

Découvrez le premier chapitre de son nouveau roman, proposé par les éditions Michel Lafon.

Récompensé par de nombreux prix littéraires, tels que le prix Polar du festival de Cognac et le prix des Lecteurs du Livre de Poche, Cédric Sire fait partie du cercle très fermé des maîtres du thriller. Son écriture, à la fois brutale, efficace et vibrante, lui a valu d’être comparé à Stephen King par le magazine Lire.

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com