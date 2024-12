Le livre des JO 2024 : où sont passés les paralympiques ?

C’était le cadeau parfait à glisser sous le sapin cette année. Avec sa couverture blanche et des feuilles dorées, le livre officiel des Jeux olympiques de Paris, Paris 2024, pour lequel Tony Estanguet a rédigé une préface aux éditions Hugo Sport, promettait de raviver les émotions de l'été.

Mais voilà : les 35.567 personnes ayant acheté le beau-livre (données : edistat) n’ont pas trouvé « toutes les disciplines, tous les résultats, les plus belles photos » des Jeux, comme mentionné sur la quatrième de couverture. Et pour cause, un point important manque à l’appel : les paralympiques.

Pourtant, c’était la volonté numéro un des Jeux de Paris : envoyer « un message fort - aux personnes handicapées : “Oui, le sport est aussi fait pour vous” », clamait le patron des JO 2024 lors de la cérémonie de clôture. « La révolution paralympique est lancée et il n’y aura pas de retour en arrière (...). Continuons de faire, de croire et surtout continuons d’oser », poursuivait-il, provoquant l’émotion générale des athlètes.

« Le livre devait être fini début septembre »

Quelques mois plus tard, presque pris en flagrant délit d’incohérence au Parc des expositions de Pérols, Tony Estanguet refusait d’endosser toute responsabilité quant à l’absence de handisport dans ce qui devait être le souvenir des Jeux : « C’est le licencié qui avait complètement la main sur les photos de ce livre-là, pas le comité d’organisation », rapporte Midi Libre.

Il invitait ensuite « les uns et les autres à prendre leurs responsabilités ». Chose faite du côté des éditeurs, Hugo Sport, qui a confié à Libération avoir fait abstraction du handisport « en raison des délais de fabrication » : le livre devait « être fini début septembre ».

« L’entreprise détentrice des droits de licence a été contrainte de lancer la production de son livre le 2 septembre », précise le Comité d’organisation dans une réponse officielle. Ces derniers se sont ensuite dédouanés de toute responsabilité : « Ce livre est un produit commercial sous licence Paris 2024 et non un document officiel du Comité d’organisation », ont-ils relevé.

« Un loupé symbolique »

Pour les principaux concernés, la déception est grande, comme en témoignent certaines déclarations dans les médias. Stéphane Houdet, triple champion paralympique de tennis-fauteuil, a exprimé son ressenti sur RMC dans l’émission Charles Matin : « C’est vrai que c’est un loupé symbolique parce que c’est la première fois qu’on avait autant de fusion entre les Jeux olympiques et paralympiques, les équipes, la flamme, le travail qui a été fait à la maison ».

L’athlète a également souligné le succès économique des Jeux : « Ces Jeux ont aussi été réussis de manière incroyable sur le plan économique. Sur le tennis, 197.000 billets ont été vendus pendant la quinzaine, les stades étaient archi combles et on a pu partager des moments extraordinaires. Je pense qu’il y a un loupé économique de la part des éditions Hugo Sport parce que je suis persuadé que beaucoup de livres auraient pu être vendus ». Il réfute ainsi les arguments du président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Les paralympiques : un échec commercial ?

Ce dernier avait, en effet, rappelé les difficultés liées à la commercialisation des billets des Jeux paralympiques : « Personne ne voulait acheter de billets. Il a fallu attendre le succès des JO pour les vendre ». Il a également souligné les contraintes financières entourant l’édition d’un ouvrage dédié : « Dès que vous sortez un ouvrage sur les paralympiques, il ne se vend pas. Il y a une réalité économique. Aujourd’hui, le système paralympique n’est pas un système qui a suffisamment de maturité pour générer des revenus importants. »

Malgré la polémique, plusieurs athlètes interrogés par la direction des sports de Radio France espèrent qu’un livre exclusivement dédié aux Jeux paralympiques verra bientôt le jour. En attendant, l’actuel ouvrage rencontre un franc succès : avec un tirage record de 200.000 exemplaires et un prix unitaire de 44,95 €, il a généré 1.568.000 € de recettes, selon les données d’Edistat.

Paris 2024 - Le livre officiel des Jeux Olympiques, par AFP ,Mejdaline Mhiri et Damien Burnier aux éditions Hugo Sport

Crédits image : Ibex73, CC BY 4.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com