Un avion ? Un oiseau ? Un blockbuster : Superman, le trailer

Pour ce nouveau film autour de l'homme d'acier, venu de la planète Krypton, James Gunn, qui a également assuré l'écriture du scénario, a choisi de ne pas raconter les origines de Superman. Le long-métrage fera ainsi apparaitre des personnages plus ou moins connus du grand public, dont Lex Luthor, Lois Lane et Jimmy Olsen.

Ce film, particulièrement attendu, donnera aussi le coup d'envoi du DC Universe, une nouvelle réponse de DC à la concurrence, incarnée par Marvel et Disney. Après le semi-échec des précédents films autour des héros DC, de Wonder Woman à Aquaman et Flash, en passant par la Justice League, l'idée serait donc de construire un réseau de films et de séries, plus ou moins reliés.

À ce titre, Superman devrait faire apparaitre plusieurs héros et héroïnes dans le sillage de Kal-El, comme Green Lantern, Hawkgirl ou Mister Terrific... Avant leurs propres films, éventuellement ? Ironie du sort, les différentes réussites de Warner Bros et DC se trouvent plutôt du côté des films séparés de la logique du multivers, dont The Batman, de Matt Reeves, Joker, de Todd Phillips, ou encore The Suicide Squad, de... James Gunn.

Pour la nouvelle aventure de Superman sur les écrans, rendez-vous le 9 juillet 2025...

