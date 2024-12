Robert Laffont : Frédéric Martin reprend "le flambeau de Sophie Charnavel"

Frederic Martin est le fondateur du Tripode, une maison indépendante « qui a su faire émerger des voix originales, récompensées par des prix prestigieux et établir des relations fécondes avec les libraires », complète le groupe éditorial.

Il sera accompagné de deux directeurs adjoints, Alice d'Andigné et Gabriel Zafrani.

Catherine Lucet, directrice générale du groupe, a déclaré : « Frédéric Martin a su faire émerger des œuvres, des auteurs, des voix originales, tout en établissant des relations fructueuses avec les libraires et en fédérant ses équipes. Sa nomination marque notre ambition de poursuivre la reconquête par Robert Laffont d’une place de tout premier plan dans le paysage éditorial. Avec Alice d’Andigné, Gabriel Zafrani et toute l’équipe, il aura pour mission de faire rayonner les plus grands auteurs de la maison, d’en accueillir de nouveaux, de développer Robert Laffont dans tous les domaines de l’édition, de la littérature aux essais et documents, des ouvrages les plus exigeants aux plus divertissants, des plus ludiques aux plus engagés. »

De son côté, Denis Olivennes, président d'Editis, ajoute : « Pour les Éditions Robert Laffont, nous cherchions quelqu’un qui sorte de l’ordinaire, chérisse les livres, admire les auteurs, aime les libraires, fraternise avec ses équipes, et regarde sans snobisme aucun l’édition, la littérature et leur public. Frédéric coche brillamment toutes ces cases. Il va reprendre le flambeau de Sophie Charnavel à qui vont aussi nos pensées. »

Enfin, Frédéric Martin a partagé : « La grâce de Sophie Charvanel, la générosité inouïe d’une équipe, l’alliance de personnes qui sont depuis longtemps des amis proches, la détermination d’un grand groupe à être plus que jamais une terre d’accueil aux esprits libres, bref en ce moment où une personne n'est rien seule et où le désir est tout, je refais mienne la pensée de Goliarda Sapienza : "qu’est-ce que la beauté, sinon de la cohérence". »

Récemment, ce dernier annonçait, à présent, « défendre à une autre échelle, les valeurs d'une édition créative, généreuse et populaire, tout en cherchant à toucher de nouveaux publics ».

À la tête des éditions du Tripode, un triumvirat prend sa relève, qui l'accompagne « depuis des années » : Charlotte Bréhat, François Bétremieux et Aglaé de Chalus. Dès janvier 2025, la première prendra les fonctions de directrice générale et éditoriale. Le second continuera d'assumer le rôle de directeur commercial et d'éditeur de la collection semi-poche, Météores. La troisième, Aglaé de Chalus, passe directrice de la communication.

