Les plus beaux contes de Noël ressemblent à toutes les vieilles histoires à destination des enfants : magiques comme toute fantaisie, cruelles comme la réalité.

Faut-il encore présenter La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen, bouleversante histoire de la pauvreté à mort, comme dans Le tombeau des lucioles ?

Dans cette réjouissante édition illustrée, portée par le Seuil, le Danois fait coup double, avec un autre conte de Noël, Le Sapin. Cette fois, un jeune conifère rêve de participer aux festivités humaines. Finalement coupé et décoré pour le réveillon, il découvre que la réalité de ses rêves n'est pas aussi joyeuse qu'il l'avait imaginé : après Noël, il est jeté et brûlé...

Un autre auteur propose deux histoires, et pas des moindres, Guy de Maupassant. On retrouve les deux versants de son génie, le coeur et la férocité. Le premier, deuxième du recueil, raconte un miracle chez des déshérités, le second l'hypocrisie en maison bourgeoise...

Un autre maître du conte de Noël, Charles Dickens, est aussi présent, accompagné du célèbre Scrooge... Alphonse Daudet raconte Trois messes basses...

Plus connu pour avoir été l'ami de Flaubert, ou les plus au fait pour ses voyages en Orient, Maxime du Camp a aussi écrit son Conte de Noël. François Coppée met un louis d'or dans la main de la petite fille, le Belge Camille Lemonnier narre une tragédie.

Un recueil parfait pour charmer tous les membres de la famille.