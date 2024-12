Pays de la Loire : "Sois inculte et tais toi"  

L'initiative a été inspirée par Mathias Rabiot et Geoffrey Dorne, créateurs de la plateforme 24x36.art, et l’équipe de formesdesluttes.org. Ils appellent à « faire entendre nos voix et nos valeurs à travers des créations fortes et solidaires ».

73pour100 encourage la communauté à « exprimer [sa] créativité pour défendre ces valeurs fondamentales » et à adopter une approche « joyeuse, mordante, tordante, mais engagée ». Toutefois, ils mettent en garde : « Les visuels trop négatifs risquent d’être refusés ».

L'équipe derrière 73pour100 propose d'utiliser des gabarits incluant « le logo de 73pour100 » et la mention : « Les artistes soutiennent la culture, le sport et l’économie sociale et solidaire dans la région des Pays de la Loire. » L'objectif ? « Renforcer le message de soutien collectif. »

De plus, il est offert des « éléments graphiques et la charte visuelle de Culture en lutte pour enrichir [les] créations ».

Face à ce qu'ils perçoivent comme une « attaque contre des piliers essentiels de notre société », les membres du collectif affirment que « le tissu associatif est une richesse inestimable ». Ils insistent sur l'importance de montrer que « l’argent public doit servir le public, et non des logiques actionnariales ».

Sur la plateforme, on peut déjà retrouver les illustrations engagées de Swierad, Persil Fragil, Loïc Sécheresse, Lina Goudjil, Clémence Mira, Stephane Oiry, Ray Clid, Maud Biron, Super Terrain, Pascal Rabaté, Roxane Berget, Noemie Barral, Karine Bernadou, Margaux Manchon, Tangui Jossic, Sandrine Massuger, Antoine, et Xavier Mussat.

À gauche : illustration de Xavier Mussat / À droite : illustration de Maud Biron. 73pour100.

Dans le budget prévu pour la région Pays de la Loire, les réductions concernent notamment des aides aux artistes auteurs, aux librairies indépendantes, et aux éditeurs, exacerbant la précarité des professionnels concernés. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu, notamment à Nantes, pour défendre l'importance de ces secteurs.

Le budget sera voté les 19 et 20 décembre prochains, mais la résistance du secteur culturel et associatif continue de s'organiser pour contester ces décisions. Des manifestations sont prévues ces mêmes jours, dans tout le Pays de la Loire.

Crédits photo : Illustrations de Pascal Rabaté et Loïc Sécheresse. 73pour100.

