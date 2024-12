Les 4 comics à offrir cette année

Superman, Batman, Wolverine… Autant de figures emblématiques sorties de l’imaginaire des comics américains. Au fil des décennies, ces héros ont franchi les frontières pour séduire des générations de lecteurs et de cinéphiles à travers le monde. Une raison idéale pour trouver la perle rare à offrir à Noël : grâce à BD Fugue, découvrez les 4 meilleures ventes de comics à glisser sous le sapin cette année.

Les Affamés du crépuscule

Avec le premier tome des Affamés du crépuscule, G. Willow Wilson et Chris Wildgoose, accompagnés de Msassyk et Diana Sousa, livrent une œuvre traduite en français par Lucille Calame et publiée aux éditions Delcourt.

Dans un monde au bord de l’effondrement, seuls les Humains et les Ores ont survécu, s’affrontant depuis des siècles pour des territoires en déclin et une quête incessante de pouvoir. Mais l’apparition des Vangols, de terrifiantes créatures venues de l’autre côté de la mer, bouleverse cet équilibre fragile. Forcés de coopérer pour survivre, les deux peuples ennemis scellent une alliance incertaine.

Le puissant Seigneur orc, Troth Givrork, confie une mission cruciale à sa cousine Tara, jeune guérisseuse de renom, qu’il envoie combattre aux côtés de Callum Guerrenay, commandant humain à la tête des Rémanents, une redoutable faction de guerriers. Entre défiance, sacrifice et espoir, leur union devra surmonter bien des épreuves pour affronter cette menace commune.

Affamés du crépuscule, G. Willow Wilson et Chris Wildgoose, Msassyk (Collectivité éditrice), Diana Sousa (Contributeur), Lucille Calame (Traducteur) aux éditions Delcourt

Zorro : D’entre les morts

Dans une traduction de Benjamin Rivière, Sean Murphy et Simon Gough ressuscitent le héros Zorro. L’histoire prend racine dans la ville mexicaine de La Vega, où mémoire du héros à la cape noire ayant marqué l’histoire 180 ans plus tôt, est célébrée chaque année comme un symbole de révolution. Mais cette tradition ne plaît pas aux cartels locaux, qui la considèrent comme une menace à leur pouvoir. Leur mécontentement atteint son paroxysme lorsqu’ils assassinent l’acteur incarnant Zorro lors de cette commémoration.

Vingt ans plus tard, Rosa et Diego, les enfants de la victime, se retrouvent confrontés au cartel responsable de la mort de leur père. Face à ce destin inéluctable, ils comprennent que l’heure de la vengeance a sonné, renouant ainsi avec l’esprit de justice du célèbre Zorro.

Zorro : D'entre les morts, de Sean Murphy et Simon Gough (trad. Benjamin Rivière, Urban Comics)

Là où gisait le corps

Une pension abritant des drogués, une femme au foyer ignorée, une adolescente persuadée d’être une super-héroïne, un policier souhaitant qu’on le laisse en paix, et un détective privé lancé sur les traces d’une fugueuse. Ces fragments de vies croisées tissent la trame de Là où gisait le corps, d’Ed Brubaker, Sean Phillips et Jacob Phillips (Delcourt) : une intrigue où amour et meurtre s’entrelacent le temps d’un été.

À LIRE – 4 bandes dessinées à offrir pour des cadeaux réussis

Chaque personnage livre sa version de l’histoire, mais une question demeure : qui dit la vérité ? Un récit où les points de vue s’affrontent, pour plonger les lecteurs dans un jeu d’ombres et de révélations.

Là où gisait le corps, d'Ed Brubaker, Sean Phillips et Jacob Phillips (trad. Doug Headline, Delcourt)

Briar, la rebelle au bois dormant

Un siècle après avoir sombré dans un profond sommeil, Briar Rose s’éveille pour découvrir un royaume ravagé par la misère et le chaos, laissé à l’abandon par son défunt époux tyrannique. Trahie, accablée par de sombres prophéties et un corps meurtri, Briar s’entoure d’une bande de marginaux pour survivre dans ces terres désolées où la magie s’éteint peu à peu.

Poussée par un désir brûlant de vengeance, la protagoniste s’engage dans une quête où se mêlent lutte et espoir. Mais ce voyage pourra-t-il vraiment mener à la paix et à une fin heureuse pour son peuple ? Avec cet ouvrage, Christopher Cantwell et German Garcia (traduit par Jérémy Manesse, adapté par Cyril Terrier et mis en couleur par Matheus Lopes aux éditions Urban Comics) réinventent mythe de la Belle au bois dormant, dans une version bien plus sombre.

Briar, la rebelle au bois dormant, de Christopher Cantwell et German Garcia (trad. Jérémy Manesse, Urban Comics)

Si l’un des ouvrages vous a tapé dans l’œil, un lien de commande est disponible en fin d’article.

Crédits image : BD Fugue

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com