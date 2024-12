Blue Marble : la photo qui a changé notre vision de la Terre

BONNES FEUILLES – « On croyait Anne Sexton à l'apogée de son art avec ses cinq premiers recueils, or, les trois qui sont inclus dans Folie, fureur et ferveur, bien que sensiblement différents en matière de forme, de contenu et de ton, et bien qu'écrits durant les dernières années de la vie de la poète, n'ont rien à envier aux premiers, car ils sont tout aussi denses, intenses et profondément introspectifs, tout en étant plus amples, car plus tournés vers l'extérieur : ils font véritablement entendre l'Amérique, et avec eux, Anne Sexton s'inscrit pleinement dans la constellation des grands poètes américains. » Sabine Huynh.