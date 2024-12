Mystère à Essex : le lien inattendu entre Tintin et une tombe du XVIIe siècle

La tombe de Mary Haddock a été érigée en 1688. Selon des experts britanniques du patrimoine, elle est « remarquable comme un monument unique à une femme nommée dans une période d'inégalité de genre ».

Son fils, Sir Richard Haddock (c. 1629 - 26 janvier 1715) était un officier éminent de la Royal Navy qui a servi durant les guerres anglo-néerlandaises, atteignant le grade d'amiral en 1690. Issu d'une famille navale distinguée, son grand-père et son père étaient également commandants. Il prit le commandement de plusieurs navires, notamment le HMS Royal James, qui fut détruit par des navires incendiaires hollandais à la bataille de Solebay en 1672, où il fut blessé mais survécut en sautant à la mer.

Après avoir été honoré par le roi Charles II, il continua sa carrière navale sur plusieurs autres navires et fut finalement nommé Contrôleur de la Marine, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort en 1715. Il s'est également engagé en politique, représentant Aldeburgh et New Shoreham au Parlement. Sir Richard a eu des enfants avec ses deux épouses, et plusieurs de ses descendants ont également poursuivi des carrières navales, y compris son fils Nicholas, qui devint amiral.

Plusieurs hypothèses ont été avancées quant à la création du personnage du capitaine Haddock, inspiré par plusieurs sources, y compris une histoire lue dans Le Vingtième Siècle sur un commandant noyant sa phobie de la mer dans le whisky, et par le nom « Haddock », associé à l'aiglefin fumé apprécié par lui et sa première femme, Germaine Kieckens. Le critique Philippe Goddin y a vu les influences du film Le capitaine Craddock de 1931, Jean-Paul Tomasi et Michel Deligne du personnage de Pencroff de Jules Verne.

Face à ces inspirations fictives, Haddock est donc aussi un nom de famille réel de plusieurs officiers britanniques, y compris Richard Haddock, commandant lors de la bataille de Solebay, ou Herbert Haddock, premier capitaine du Titanic, comme l'a proposé François Rivière dans Le rire de Tintin.

En tout cas, cette année, Historic England - qui est chargé de la protection de l'environnement historique de l'Angleterre, en préservant les bâtiments historiques, listant les monuments anciens, enregistrant les parcs et jardins historiques, et conseillant les gouvernements central et local -, a inscrit la tombe de Mary Haddock, parmi les 17 « bâtiments et lieux historiques remarquables et inhabituels » protégés en 2024.

On retrouve, entre autres, une église brutaliste des années 1960 au-dessus d'un Tesco Express, une maternité innovante de 1928 à Huddersfield, ou un boîtier de jonction électrique victorien.

Parmi les autres tombes, celles de William Goodlad, un baleinier qui a initié la première expédition baleinière britannique, et de Mary Ellis, une femme qui vécut jusqu'à 119 ans, défiante les normes de genre du XVIIe siècle. L'église baptiste de Broadmead à Bristol est aussi mise en avant comme un exemple frappant de l'architecture post-guerre.

Avec 256 nouvelles inscriptions et 392 modifications cette année, Historic England encourage la participation au projet Missing Pieces pour enrichir l'histoire de ces sites.

Crédits photo : Historic England

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com