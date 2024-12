Hollywood : naissance d’une étoile à l’ombre des projecteurs

À travers ses mots et son regard, l'autrice raconte son parcours où les rêves sont effacés au profit des désillusions. Derrière les paillettes et les rêves de gloire, la réalité est bien plus brutale. Au-delà du glamour, il y a la discrimination raciale, les pressions insoutenables, les compromis difficiles. Ce tableau, c’est celui du combat pour la reconnaissance et les droits des Afro-Américains dans le milieu de l’art.

« Les blancs aiment fréquenter les blacks parce qu’on sait comment jouir de la vie. Eux, il faut qu’ils y réfléchissent »

Pensant vivre un conte de fées, elle se retrouve désenchantée par le racisme systémique et les stéréotypes raciaux tenaces entravant sa carrière. Des remarques sur sa coiffure aux avances sexuelles constantes, la violence et l’humiliation semblent des compagnons de route tenaces dans sa quête de reconnaissance.

Seulement, Alison a le droit à des moments de grâce. Ceux où elle vit, pleinement, simplement. On y vit ses contradictions, victoires, échecs. Et ce, à travers la vision de son époque. Il y a les rencontres avec les stars aux soirées de Malibu, Beverly Hills... et celles d'inconnus à chaque coin de rue. Mais tout n’est que mise en scène.

Et il y a Francisco. Jeune réalisateur indépendant et engagé, il nourrit une obsession. Celle de son film. Leur relation se construit alors autour d’une volonté commune. Celle de briller, et trouver leur place dans une époque qui ne le leur accorde que trop peu. Car c’est aussi l’époque du Black Arts Movement. Une revendication de la place de l’artiste noir dans la culture américaine.

Alison Mills Newman a eu mille et une vies. Actrice, elle fut en 1968 la première adolescente afro-américaine à apparaître dans une série télévisée. En tant que musicienne, elle a chanté aux côtés de légendes comme Ornette Coleman, Don Cherry et Weather Report. Pasteure, elle a exercé notamment dans une prison d’Atlanta. Elle a également été l’épouse du réalisateur Francisco Toscono Newman (1945-2003).

