20 ans et toutes ses pages : Wikimédia lance son appel aux dons

Depuis 2004, Wikimédia France agit en faveur du partage libre de la connaissance. L’association accompagne les actions bénévoles qui enrichissent des plateformes collaboratives telles que Wikipédia, Wikidata ou encore Wikisource, toutes hébergées par la Wikimedia Foundation. À l’approche de ses 20 ans, elle lance une campagne de dons pour lever 350.000 €. Elle se clôturera le 31 décembre prochain, au soir de l’année en cours.

Depuis sa création, elle s’appuie sur la générosité des donateurs et l’engagement des contributeurs pour financer et alimenter ses projets. Ces initiatives incluent des outils éducatifs tels que le MOOC Wikidata ou des projets participatifs comme Lingua Libre et Label Culture Libre. En deux décennies, ce modèle a permis de diffuser des informations culturelles et éducatives.

Pour cette fin d’année, Wikimédia France souhaiterait mettre en lumière les richesses rendues accessibles grâce à ses projets : écrits, tableaux d’art, statistiques, ou encore cartes géographiques. L’objectif est clair : rappeler l’importance de préserver ces savoirs pour les générations futures, dans un monde où l’information libre reste un enjeu majeur.

Pour qui sonne le don

En 2024, 11 millions de modifications ont été apportées aux articles de Wikipédia en français, un chiffre rendu possible grâce aux formations, ateliers et espaces collaboratifs proposés par l’association à ses membres. Ce travail collectif assure une amélioration continue des contenus disponibles gratuitement en ligne.

À LIRE - C'était une bonne situation ça, scribe ? Les experts répondent enfin

Il est important de noter que, bien que la Wikimedia Foundation mène également une campagne internationale de dons, seuls les versements effectués à Wikimédia France permettent de bénéficier d’une déduction fiscale en France : 66 % du montant pour les particuliers et 60 % pour les entreprises.

Avec cette campagne de dons, l’association entend garantir la pérennité de ses projets collaboratifs et continuer d’accompagner les bénévoles dans leur engagement. En apportant leur soutien, les donateurs contribuent à maintenir un accès libre et équitable à des informations, pour certaines essentielles pour l’éducation et la culture.

Crédits Image : Wikimédia, Wikipédia, Wikisource, Wiktionary

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com