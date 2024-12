À la Cité de la BD, les éditions FLBLB encadrent le roman photo

Liant images photographiques et dialogues écrits, présentés sous forme de légendes ou de phylactères, le roman photo cumule plusieurs outils artistiques afin de produire des récits originaux, surprenants, voire totalement loufoques.

Né peu après la photographie elle-même, le roman photo s'est développé plus particulièrement au XXe siècle, quand le cinéma habitue le public au récit en images. Des fascicules et des titres de presse accueillent des extraits de films, agrémentés de dialogues. En 1947, le magazine italien Il Mio Sogno propose un roman photo sentimental, sur un scénario original : le succès est fulgurant.

Dans les décennies qui suivent, le roman photo devient un moyen d'expression repris à un niveau industriel, mais aussi par des artistes plus engagés, qui profitent de sa plasticité pour en faire un médium subversif. Hara-Kiri et Fluide Glacial accueillent notamment ces créations.

Au XXIe siècle, avec la diffusion plus rapide des images et des références populaires, le roman photo a retrouvé une seconde jeunesse, sur internet, même s'il n'est pas toujours identifié comme tel. Depuis 2002, les éditions FLBLB s'inscrivent dans ce renouveau, avec un catalogue largement consacré au roman photo, investi par de nouveaux auteurs et autrices.

Un Labo du roman photo

Au sein de la Cité de la BD, un véritable laboratoire de création et de recréation s'installe, à compter de ce 20 décembre 2024. Les créateurs et créatrices Nicole Augereau, Julie Chapallaz, Xavier Courteix, Grégory Jarry, Amélie Laval, Benoit Vidal, Lisa Lugrin et Clément Xavier guident ainsi les visiteurs dans le parcours du roman photo, depuis l'écriture du scénario aux choix des acteurs et des décors, en passant par la mise en page.

Plusieurs dispositifs proposeront même aux visiteurs de prendre leurs propres clichés, pour réaliser à leur tour un roman photo. Des concours mettront en avant les œuvres les plus originales et les plus réussies...

Le commissariat de l'exposition est coassuré par Grégory Jarry, auteur et éditeur de bande dessinée au sein des éditions FLBLB (prononcer « flebeleb »), qu’il a cofondées en 2002 avec Thomas Dupuis (Otto T.), Michaël Phelippeau est partie prenante de l’aventure Flblb depuis les débuts, en 1995, et Nicole Augereau, actrice de romans-photo, autrice de bandes dessinées et de romans-photos.

Photographie : détail de l'affiche « Éditions FLBLB, un labo de roman-photo », Cité de la BD

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com