L'enjeu est de déchiffrer la nature du Temps

Tim et Léa ont aperçu un serpent dans le jardin de leur voisin... Ils décident de s’intéresser à lui de plus près, et remarquent bientôt qu’un défilé de gens se présentent à son domicile et en repartent avec des cartons sous le bras. Et lorsque le voisin découvre que le facteur a déposé chez Tim un colis qui lui était destiné, il semble hors de lui.