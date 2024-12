Un soir, enveloppé dans le brouillard émanant de la rivière Wye, il vient en aide à une victime d'agression, découvrant que la personne en détresse est Camilo, une jeune femme blanche et aisée venue chercher de l'excitation loin de son monde privilégié. Cette rencontre inattendue entre Link et Camilo les amène à transcender ensemble les barrières raciales et sociales de leur époque.

Dans son roman Le Détroit (The Narrows), Ann Petry explore profondément les ravages causés par les préjugés raciaux et sociaux sur les individus, utilisant un style clair et rythmé qui prélude à la complexité narrative des œuvres de Toni Morrison.

Les éditions Héliotropismes nous en offrent les premières pages en avant-première :

Ann Petry, née en 1908 dans une famille de pharmaciens à Old Saybrook, a commencé sa carrière comme journaliste à New York avant de se tourner vers la littérature. Après des études à l'université Columbia, elle publie The Street en 1946, qui devient le premier roman d'une auteure noire à dépasser un million de ventes aux États-Unis, suivi de Country Place en 1947.

Le Détroit, son troisième et dernier roman, paraît en 1953. Mal à l'aise avec la célébrité, Petry s'éloigne des cercles littéraires pour se concentrer sur l'écriture de biographies pour enfants, notamment sur Harriet Tubman et Tituba de Salem. Ann Petry s'est éteinte en 1997.

