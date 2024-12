Anti-poétique et autres propos sur l'écriture, de C.F. Ramuz

On le connaît moins que d'autres, dans nos contrées hexagonales, mais le Suisse Charles-Ferdinand Ramuz n'en est pas moins l'une des plumes les plus originales et importantes de la littérature francophone du XXe siècle.

Sa révolte s'ancre dans les paysages des terres de la Romandie, son peuple en lutte. Sa quête : l'authenticité des rapports sociaux . Sa manière : l'observation minutieuse sur fond de nature sauvage. Ses personnages sont pris dans des conflits intérieurs, confrontés aux forces irrésistibles de la fatalité. Un tragique.

L'auteur né en 1878 et disparu en 1947 explore la tension entre l’individu et un monde qu’il juge souvent hostile.

Dans son Bildungsroman Vie de Samuel Belet, réédité en poche par les éditions Zoé, on suit un paysan en quête de mots, des moments décisifs de son existence : la perte de la mère, le premier chagrin d’amour, le départ pour le Paris alors capitale du monde, l’effervescence des luttes ouvrières, puis le retour au pays, et la disparition des autres...

Une citation, pour donner une idée d'un style chargé d'une sensibilité toute idéale : « Il faut convenir que ce n'est pas tellement l'habitude chez nous que des garçons de mon âge boivent seuls; on laisse ça aux vieux, aux originaux, ou à ceux qui ont mal fait leurs affaires, parce qu'alors ils sont mis de côté; - mais enfin les auberges sont à tout le monde; ce n'est pas pour rien que l'enseigne pend au bout d'une barre de fer, de façon qu'on la voie de loin, et ce n'est pas pour rien non plus qu'il y a dessus deux mains qui se serrent, ce qui signifie amitié. »

Ce roman s'inscrit dans une quête du « simple », à la Mies van der Rohe, comme son personnage aussi.

Pour cerner la poétique, ou plutôt l'« anti-poétique » de Charles-Ferdinand Ramuz, un autre poche porté par Zoé, qui réunit des « propos sur l'écriture » du Suisse, rédigés entre 1905 et 1947.

Quête de la nouveauté plutôt que de la tradition, moins progressiste que partisan de l'usure du monde, plus porté sur les objets du prosaïsme que de la « culture légitime », et cette ambition des écrivains, « l'exception » : trouver le bon ton. Et résolument, un partisan de la lune, comme le prouve le premier texte du recueil.