Étonné, le Pass Culture répond au rapport de la Cour des comptes

« Le rapport ne prend pas suffisamment en compte le fort potentiel du Pass Culture à contribuer à la conception et à la mise en œuvre de politiques publiques », regrette le Pass Culture dans un communiqué.

Un premier bilan mitigé

Ce mardi 17 décembre 2024, la Cour des comptes publiait le premier rapport dédié au dispositif, et il s’avérait plutôt sévère. Et pour cause, l’étude constate que, contrairement à ses objectifs initiaux, le Pass Culture contribuait à creuser les écarts culturels, manquait de diversité, et que le contrôle n’était pas suffisant.

La Cour donnait quelques pistes pour faire des économies sur le dispositif, jugé trop onéreux. Deux points étaient évoqués : réduire le montant du crédit accordé, et conditionner l’aide aux revenus pour la cibler sur des publics prioritaires. L’institution publique exigeait une « profonde révision » de sa gouvernance, et proposait d’en faire un opérateur d’État dès 2025.

« L’autonomie du Pass Culture est un levier clé de son succès »

« La proposition de la Cour de réintégrer les équipes du Pass Culture au sein des services du ministère surprend la SAS Pass Culture », confient-ils. Le 6 décembre 2024, en amont de la publication du rapport, ces derniers ont adressé leurs observations à la Cour des comptes, en réponse aux conclusions du rapport publié 11 jours plus tard.

« L’autonomie du Pass Culture est un levier clé de son succès : elle a permis un déploiement rapide et efficace, tout en apportant des solutions concrètes aux défis liés à l’accès aux données. Cette capacité d’adaptation et cette indépendance ne sont pas seulement des atouts, mais des conditions indispensables pour atteindre les ambitions actuelles du dispositif et anticiper les défis de demain », insistent-ils.

Un rapport qui « ne reflète pas les dynamiques positives »

Si la SAS Pass Culture dit « accueillir favorablement le rapport de la Cour des comptes », elle regrette néanmoins « l’absence d’une prise en compte exhaustive des impacts du dispositif ». Sont nommés par exemple « les objectifs fixés dans le cadre des Politiques Prioritaires du Gouvernement », que le dispositif annonce avoir tous atteints, « voire largement dépassés, avec deux ans d’avance ».

« L’approche photographique du rapport ne reflète pas les dynamiques positives générées par le dispositif en un peu plus de 3 ans d’existence », ajoutent-ils. Selon deux études réalisées en interne, « la proportion de jeunes ayant découvert un nouveau lieu culturel grâce au Pass Culture passe de 53 % à 66 % (+13 points) et celles de jeunes ayant fait une activité qu’il n’avait jamais faite avant le Pass Culture augmente de 38 % à 53 % (+15 points). »

Des « actions concrètes » pour diversifier l’offre

La Cour des comptes avait également relevé le manque de diversité des offres disponibles sur l’application, soulignant qu’entre 2021 et aujourd’hui, 88,6 % des réservations provenaient du moteur de recherche, contre seulement 6,3 % via la page d’accueil, pourtant cœur de la médiation du dispositif.

Un argument auquel le dispositif estime avoir déjà remédié en adoptant « plusieurs actions concrètes ». Dans le cadre d’une collaboration avec le ministère de la Culture, une charte éditoriale a été élaborée afin d’accroître la visibilité des contenus et de promouvoir la diversité des offres culturelles. Dans ce même but, ils mentionnent s’être positionnés « en faveur de l’enrichissement du contrat d’objectifs et de performance pour mieux refléter la diversité des activités ».

Pour finir, ces derniers ont rappelé que « le Pass Culture est un bien public partagé. Il est une politique publique qui nourrit, partout en France, des dynamiques territoriales multipartenariales associant les services de l’État, les collectivités territoriales, les acteurs culturels locaux et les bénéficiaires contribuant à la création de synergies collectives ».

