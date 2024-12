Ulysse & Cyrano, Grand Prix RTL de la BD 2024

Le Prix littéraire Odette et Léon Chertok inaugure sa première édition en sélectionnant six ouvrages. Créé à l'initiative de Grégoire Chertok en mémoire de ses parents, Odette et Léon, ce prix annuel est décerné à une œuvre littéraire publiée en France au cours des douze derniers mois, abordant la Shoah ou l'un des autres génocides officiellement reconnus par l'Unesco.