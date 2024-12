En 2025, l'oeuvre de Colette entre dans le domaine public

70 ans après le décès d'un auteur, son œuvre entre dans le domaine public, sauf exception (par exemple en cas de mort pour la France, ce qui prolonge la protection par le droit d'auteur). Ce qui signifie que les textes peuvent être reproduits sans autorisation des ayants droit précédents ou des héritiers du créateur : il devient possible de les éditer librement, mais aussi de les numériser et de les diffuser en ligne.

À partir du 1er janvier 2025, l'œuvre de Colette rejoint ainsi le patrimoine libre de droit. Sidonie-Gabrielle Colette, née en 1873, est en effet morte en 1954, alors qu'elle était présidente de l'Académie Goncourt et reconnue comme l'une des autrices les plus importantes de son temps. 70 ans plus tard, sa renommée et l'intérêt porté à son œuvre n'ont pas faibli.

Première femme en France à recevoir des funérailles nationales, Colette commence sa carrière littéraire avec une relation d'exploitation, puisqu'elle rencontre, adolescente, Henry Gauthier-Villars, dit « Willy », critique musical et auteur de nombreux romans, en réalité signés par prête-plumes. Elle-même devient l'un de ces travailleurs de l’ombre, et écrit plusieurs romans, dont son premier, Claudine à l'école (1900) sous le pseudonyme « Willy ».

Petit à petit, elle s'émancipe de la tutelle de cet embarrassant premier mari, assume sa bisexualité et entame même une carrière au music-hall. Côté littérature, elle publie, désormais sous son propre pseudonyme, Colette, de nombreux romans, parfois inspirés de sa vie.

Colette au Moulin-Rouge en 1907, photographiée par Léopold-Émile Reutlinger

(domaine public)

Son œuvre est remarquablement diverse et moderne, entre exploration des tourments amoureux et des mœurs de son époque, célébration de la nature, allers-retours entre le théâtre et la poésie... Malgré son parcours d'émancipation exemplaire et une revendication certaine de sa liberté individuelle, Colette goûtait assez peu le féminisme militant, voire politique — elle ne mâchait d'ailleurs pas ses mots contre les suffragettes...

Parmi ses textes les plus célèbres qui entrent dans le domaine public, citons Chéri (1920), Le Blé en herbe (1923), Sido (1930) ou encore Gigi (1944).

Peintres, écrivains et illustrateurs

Ceux et celles qui accompagnent Colette à l'occasion de cette entrée dans le domaine public n'ont pas sa popularité, loin de là. On compte néanmoins parmi eux l'artiste et résistant Claude Cahun, qui s'était réclamé de genre neutre dès les années 1930 et a signé plusieurs recueils de poésie, ainsi qu'un essai politique au titre particulièrement prolixe, Quel parti prenez-vous pour en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme avec votre propre dilemme : exploité exploiteur ? exploités exploiteurs jusque dans l'amour la poésie et la défense de la cause prolétarienne (1934).

Autre artiste visuelle ayant œuvré dans le domaine de la littérature, Louise Hervieu a illustré de nombreux textes, dont Les Fleurs du mal et Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire. Ses propres écrits ont retenu l'attention de la critique à son époque, comme Le Bon Vouloir (1927), distingué par l'Académie française, et Sangs, Prix Femina en 1936.

Plusieurs illustrateurs, dessinateurs et lithographes font aussi leur entrée dans le domaine public, à l'instar de Louis Huvey, Georges Hillaireau — connu comme caricaturiste sous le pseudonyme G. Illero — ou encore Jean Frélaut. Également affichiste de cinéma, Roland Coudon a laissé plusieurs images marquantes, pour M le maudit de Fritz Lang ou Les Croix de bois de Raymond Bernard, mais également le souvenir d'un artiste qui a mis son talent au service de la propagande du régime de Vichy...

Couverture de L'Assiette au beurre, 25 janvier 1908, par G. Illero (BnF, domaine public)

Autre artiste à double emploi, le peintre Anatole Devarenne a publié quelques ouvrages, dont un recueil de poèmes qu'il illustre en 1933, intitulé Les Vieilles Maisons. Profil atypique, Ernest Dimnet est un prêtre français parti s'installer aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, où son livre L'Art de penser devient un best-seller dans les années 1930...

Œuvre d'un intérêt particulier pour les historiens et les sociologues, la bibliographie de Jean Marquet, agent de l'administration des Douanes en Indochine, devient également libre de droits au 1er janvier 2025. Dans ses livres, il raconte un pays avec précision, faisant preuve d'un intérêt réel pour la culture locale. Son statut de colonisateur lui-même n'est pas négligé, fait plutôt rare pour l'époque.

Citons encore, parmi les auteurs disparus en 1954, Maurice Bedel, qui utilisait le pseudonyme Gabriel Senlis, Henri Berr, Émile Gabory ou bien l'historien et critique littéraire Daniel Mornet.

Photographie : Colette et ses chats, dans les années 1930 (Henri Manuel, domaine public)

