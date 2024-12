Intelligence artificielle : Londres en quête d'un cadre pour le copyright

« Cette consultation expose notre plan pour mettre en place un cadre juridique pour les droits d'auteur et l'IA qui récompense la créativité humaine, encourage l'innovation et fournit la certitude juridique nécessaire pour une croissance à long terme dans ces deux secteurs », présente le gouvernement britannique dans un communiqué.

Il constate que l’application de la législation britannique sur les droits d’auteur à la formation des modèles d’IA fait l’objet de débats. Les titulaires de droits éprouvent des difficultés à contrôler l’utilisation de leurs œuvres pour l’entraînement des modèles d’IA et à obtenir une rémunération jugée équitable. Parallèlement, les développeurs d’IA peinent à comprendre et à appliquer les lois sur le droit d’auteur au Royaume-Uni, ce qui crée une incertitude juridique qui freine les investissements et l’adoption des technologies d’IA.

Le gouvernement britannique est formel : « Ce statu quo ne peut pas continuer. Il risque de limiter les investissements, l'innovation et la croissance dans le secteur de l'IA, ainsi que dans l'économie plus large. Il empêche effectivement les industries créatives d'exercer leurs droits. »

Le gouvernement a déjà initié une Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024, qui doit entrer en vigueur au printemps 2025.

Cette loi vise, entre autres, à introduire des mesures spécifiques pour encadrer l'IA générative, jugée comme technologie clé mais concentrée entre les mains de quelques acteurs dominants. La loi donne à la Competition and Markets Authority (CMA) le pouvoir d’examiner ces entreprises et de limiter les risques liés à la concentration. Elle prévoit également un encadrement, présenté comme équitable, de l’accès aux données massives nécessaires à l’entraînement des modèles d’IA, favorisant l’innovation et permettant à de nouveaux entrants de rivaliser.

Plusieurs propositions

La consultation actuelle a pour objectif de recueillir des points de vue afin de mettre en place une solution qui répond aux enjeux clés des secteurs de l’IA et des industries créatives.

Il s’agit, selon les autorités britanniques, de permettre aux titulaires de droits de conserver le contrôle de leurs contenus et de percevoir une rémunération équitable pour leur utilisation, tout en soutenant le développement de modèles d’IA de classe mondiale au Royaume-Uni grâce à un accès large et légal à des données, de « haute qualité ». Par ailleurs, elle vise à renforcer la confiance et la transparence entre ces deux secteurs.

Les développeurs devront en effet assurer une transparence accrue sur l’origine des données et leur utilisation, pour prévenir les abus et protéger les droits d’auteur. La réduction des barrières à l’entrée stimulera la concurrence en offrant des opportunités aux petites entreprises. Par ailleurs, des dispositions sont envisagées pour la protection des consommateurs, face aux risques tels que la désinformation ou la fraude automatisée.

À l’issue de cette consultation, le gouvernement britannique prévoit de dévoiler une feuille de route intitulée AI Opportunities Action Plan (Plan d’Action sur les Opportunités de l’IA), qui mettra l'accent sur l'exploitation de l'IA pour stimuler l'économie et améliorer les services publics.

Par ailleurs, le Sommet pour l’Action sur l’IA, organisé cette année par la France les 10 et 11 février 2025, pourrait, selon les autorités, offrir au Royaume-Uni une occasion de trouver des réponses aux questions soulevées par ces enjeux.

Cet événement, qui se tiendra au Grand Palais, réunira des chefs d’État et de gouvernement, des dirigeants d’organisations internationales, des représentants d’entreprises de toutes tailles, des membres du monde universitaire, des chercheurs, des organisations non gouvernementales, des artistes, ainsi que d’autres acteurs de la société civile.

À la suite de cette consultation, une législation pourrait être envisagée pour garantir une certitude juridique.

Entre les États-Unis et l'Europe

Aux États-Unis, un bras de fer juridique oppose auteurs et illustrateurs à des entreprises comme OpenAI, Microsoft ou Meta, accusées d’utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur pour entraîner leurs modèles d’IA générative. Plusieurs artistes, comme Sarah Andersen et Karla Ortiz, ainsi que des écrivains renommés tels que G.R.R. Martin ou Michael Chabon, ont intenté des actions en justice, dénonçant l’absence d’autorisation et de compensation.

Les entreprises de l'IA se défendent en invoquant le fair use, une exception américaine au droit d’auteur pour des usages pédagogiques ou d’intérêt général. Le ministère de la Justice suit ces affaires de près : Jonathan Kanter, procureur général adjoint, a exprimé son soutien aux créateurs et a évoqué la nécessité d’imposer des mesures comme l’authentification des contenus produits par l’IA. Il a souligné que la compensation des auteurs est essentielle pour préserver l’innovation, la créativité et la liberté d’expression.

En France, les actions en justice liées à l’IA restent rares, notamment en raison de leur coût élevé et de l’absence d’un modèle d’action collective. Les sociétés de gestion des droits, comme la Sacem et la Sofia, espèrent des accords de répartition avec les entreprises d’IA, tandis que Le Monde a signé un accord avec OpenAI, comme l’a fait, par exemple, News Corp aux États-Unis, pour 250 millions $ sur cinq ans...

La loi européenne ratifiée le 13 mars dernier place l’UE en leader de la régulation de l’IA, introduisant une exception pour la fouille de textes et de données afin de faciliter l’innovation, tout en offrant aux ayants droit une option de refus. Le même jour, un rapport remis à Emmanuel Macron proposait des licences rémunérées pour l’usage des contenus protégés et des mesures de transparence pour identifier les productions d’IA, mais aucune suite concrète n’a été donnée.

À LIRE - Couverture d'IA aux éditions du CNRS : innovation ou trahison ?

En parallèle, la proposition de loi n° 1630, déposée en septembre 2023, reste en suspens. Elle exigerait un consentement explicite et une rémunération obligatoire des créateurs pour l’utilisation de leurs œuvres par l’IA.

Photographie : illustration, UW News, CC BY 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com