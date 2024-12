Conte de Noël : la librairie qui offre “une parenthèse enchantée

Un samedi à la Librairie de Saint-Chamas

Il est une libraire singulière qui tient une librairie très particulière. Située dans la petite commune de Saint-Chamas, au bord de l’étang de Berre, dans les Bouches-du-Rhône, la boutique surprend par sa petitesse, mais séduit par une atmosphère très cosy. Un vieux canapé et deux fauteuils invitent à la nonchalance tandis qu’une table fait office de salon de thé. Un pan de mur est couvert de livres neufs et d’occasions, ici la lecture est accessible à tous.

Un jour de novembre, elle me convia à venir dédicacer mes trois gros livres, m’assurant de la présence de l’un de ses plus fidèles clients qui lui avait passé commande de deux d’entre eux. Il me fut demandé d’être là vers 11 heures le matin et de rester jusqu’à 15 heures peut-être.

L’attrait d’un bon café fit le reste. Ainsi ce samedi là, je me rendis à une heure de chez moi pour signer les deux ouvrages dont s’était porté acquéreur cet amateur de cuisine. Arrivée à bon port, très justement, je découvris tout d’abord une pile de sept livres en équilibre sur un tabouret. La libraire m’informa que des clients avaient fait quelque achat, mais que ne pouvant être là, ils souhaitaient que je leur écrive quelques mots.

Si le nombre de livres vendus m’étonna, encore une fois toute petite boutique dans une petite commune, j’allais découvrir que je n’étais pas au bout de mes surprises…

Pendant que je m’appliquais à remercier ces lecteurs inconnus, mon attention fut attirée par des personnes entrant les bras chargés d’un panier ou d’une glacière et qui tout en me saluant, s’allaient rapidement dans l’arrière-boutique. Le nombre des passants, à presque l’heure du déjeuner, me fit penser que la boutique servait aussi de point relais à quelque commerce de produits frais.

Je poursuivais les signatures demandées quand Christelle me demanda de bien vouloir la suivre à l’arrière. Éberluée, je découvris une dizaine de personnes souriantes se tenant derrière trois tables joliment dressées de plats de tous genres : là des œufs durs en forme de cygne, des nems et des samossas, là une salade, et puis sur un réchaud un immense plat de poulet en sauce. Sur la dernière table, trônaient fièrement tarte, flans, gâteaux et crèmes.

Il m’apparut alors que ces personnes avaient toutes préparé un plat à base d’œufs ou de poulet en l’honneur de mes deux nouveaux livres. Christelle Avon avait organisé un déjeuner-partage festif, joyeux, empli de bienveillantes attentions. Nous avons dégusté entre autres du poulet Gaston Gérard, des œufs durs prêts à prendre leur envol, une omelette fondante et généreuse, des samossas et des nems, un flan coco, une tarte aux pommes, un gâteau au chocolat, que dis-je, il y avait profusion de plats et de générosité !

Stupéfaction et débordement d’émotions passés, nous nous servîmes dans un joyeux brouhaha.

Tout à ces dégustations, les conversations allaient bon train, nous parlâmes de livres, de cuisines et de livres de cuisines ! Ce fut le retour des cafés et thés accompagnant une farandole de desserts. J’appris que la libraire s’était levée à six heures du matin pour cuisiner une omelette aux pommes de terre, qu’une autre depuis la veille s’inquiétait de la dose de rhum versé dans son flan, un autre détaillait la recette du poulet à la Gaston Gérard qu’il avait préparé avec maestria !

Les langues se déliaient, les esprits s’ouvraient, ça sentait fort le bonheur maintenant chez « Feuilles et thés ». Il se vendit tant de mes livres ce jour-là, en sus de ceux commandés, que le stock fut épuisé avec une satisfaction triplement partagée entre libraire, auteur et lecteurs. Mais surtout nous sûmes, si besoin était de s’en convaincre, qu’il est des petites librairies indépendantes de tout où une parenthèse enchantée s’offre à nous une fois la porte poussée.

Mireille Sanchez, auteur de livres de cuisine

Ndlr : Un extrait des derniers ouvrages signés par Mireille Sanchez est proposé en fin d'article.

Crédits photo : Librairie Feuilles et thé

