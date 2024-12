Michel del Castillo, écrivain des tragédies de l'enfance, est mort

Michel Janicot del Castillo, de son nom complet, est le fils d'une mère espagnole et d'un père français. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, son père, à la veille de la guerre civile espagnole, retourne en France en abandonnant femme et enfant. Proche des républicains, sa mère, Candida, est emprisonnée pendant un an avant de fuir avec Michel vers la France à la fin des années 1930.

Un héritage familial marqué par la douleur

Cette fuite se transforme en cauchemar : dénoncée par son ancien époux comme « étrangère indésirable », Candida est internée avec son fils dans un camp de réfugiés à Mende (Lozère), où les conditions de vie sont extrêmement rudes.

En 1942, dans un acte désespéré, Candida livre son propre fils à la police allemande pour obtenir sa liberté. Michel est alors envoyé dans des fermes de travail en Allemagne, où il reste jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, il connaît une nouvelle épreuve : quatre ans dans un centre de redressement à Barcelone, qu'il décrit comme « un bagne ». Classé « fils de rouge », il subit la faim et les mauvais traitements jusqu'à son évasion en 1949. Son seul répit viendra d'une école de Jésuites en Andalousie, où un prêtre lui fait découvrir la littérature.

Celui qui se considérait comme un trait d'union entre la France et l'Espagne, ne s'est jamais réconcilié avec ses parents, qu'il qualifie de « deux monstres ». Lorsqu'il revoit son père dans les années 1950, il le trouve « arrogant, raciste, franchement odieux ». Quant à sa mère, il confiera : « L'enfant que j'avais été l'aimait, l'adulte que j'étais devenu ne l'aimait pas. » Michel découvre par ailleurs qu'il a cinq demi-frères et sœurs, issus de différents pères, tous abandonnés par leur mère autour de l'âge de 8 ou 9 ans.

Le succès littéraire

Après son arrivée à Paris, il est recueilli par un oncle généreux qui l'encourage dans ses études de lettres et de psychologie. Il se met à écrire, et son premier roman, Tanguy (1957), directement inspiré de son histoire personnelle, connaît un immense succès.

Au fil de sa carrière, Michel del Castillo publiera près de 45 ouvrages, parmi lesquels des romans, des essais et quelques pièces de théâtre. Parmi ses récompenses, il obtient le prix des libraires et des Deux Magots en 1973 pour Le Vent de la nuit, le prix Renaudot en 1981 pour La Nuit du décret, le prix RTL-Lire en 1993 pour Le crime des pères, le Femina-essai en 1999 pour Colette, une certaine France, et le prix Méditerranée en 2005 pour son Dictionnaire amoureux de l'Espagne.

Ses récits, comme De père français (1998) et Mamita (2010), reviennent avec sur son enfance marquée par l'abandon et la trahison. Dans ce dernier ouvrage, inspiré par sa mère, il écrit : « Tout, dans cette existence tissée de mensonges et de parjures, inspirait de l'épouvante. » Il a par ailleurs confié : « Contrairement à ce que tant de gens imaginent, l'écriture ne console de rien. Plus je fore dans les mots, plus mon malheur se creuse. » Il était un fervent admirateur de Dostoïevski, à qui il a consacré un essai intitulé Mon frère l'Idiot (1995).

Un passeur entre deux cultures

Outre ses romans, il a également publié des essais marquants comme Algérie, l'extase et le sang (2002) et Le temps de Franco (2008). Membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, il a passé une grande partie de sa vie en Provence, près de Nîmes. En hommage à son parcours et à son œuvre, une école de Mende porte aujourd'hui son nom.

« Écrivain populaire, il était un auteur d’une grande générosité et un passeur de culture entre la France et l’Espagne », a salué la ministre démissionnaire de la Culture, Rachida Dati, sur X.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com