Devant un ouvrage poétique, il faut “retrouver la musique de la langue originelle

Federica Malinverno / ActuaLitté : Comment ce livre avez^vous découvert cet ouvrage ?

Nathalie Bauer : C’est Valentine Gay, l’éditrice, qui m’a proposé de le lire et de le traduire. J’ai aussitôt été conquise.

Après votre lecture, quels sont les principaux défis posés au lecteur, et aussi à la traductrice, en termes de langue et de style ?

Nathalie Bauer : Le défi principal en matière de traduction concernait le style de Maria Grazia Calandrone qui, étant poétesse, apporte un soin et une précision extrêmes au choix de son vocabulaire. Il fallait donc composer avec ce désir très marqué, de sa part, et la volonté de fluidité, garante d’une compréhension totale pour le lecteur, qui m’anime en général. Il convenait aussi de respecter son utilisation du dialecte du Molise : tantôt traduit en italien, entre parenthèses, par ses soins, tantôt à traduire.

Quelles sont les difficultés propres à la traduction d’un style très poétique ? Plus largement, quel est votre rapport à la traduction de poésie ?

Nathalie Bauer : Lorsqu’on traduit un style très poétique ou de la poésie, on doit faire porter son effort non seulement sur le sens, mais aussi, de façon plus appuyée, sur le rythme de la phrase, ou du vers, et sur la sonorité, la « couleur », des mots employés, afin de retrouver la musique caractéristique de la langue source. C’est un exercice difficile qui demande beaucoup de temps et une sensibilité particulière. Hélas, je ne traduis que très rarement de la poésie pure, mais j’apprécie toujours l’existence d’une contrainte dans les textes sur lesquels je travaille.

Comment définiriez-vous ce mélange qui semble faire dialoguer plusieurs genres littéraires ?

Nathalie Bauer : Ce texte est avant tout un roman, car il raconte une histoire en utilisant les règles de narration propres au roman, lesquelles offrent une large latitude à un auteur, comme le prouve l’histoire de la littérature mondiale.

J’ignore si ce mélange littéraire précis, qui, je le rappelle, associe des passages poétiques (y compris sur le plan formel, avec des césures en milieu de ligne par exemple) ; une autofiction assumée, puisque c’est un récit « familial », dans le sens où il s’agit d’une recherche des origines de l’autrice ; la reproduction de documents personnels (photos, extraits de presse, plans, etc.), commentés, en guise d’illustration, si ce mélange, donc, porte un nom. Mais je le trouve ici très réussi, l’autrice échappant brillamment à l’exercice artificiel dans lequel une telle entreprise échoue parfois.

Sur la base de quels critères, quelles réflexions, et dans quelles situations avez-vous choisi d’insérer de notes de bas de page ? (Notamment celles qui donnent des précisions sur le contexte historico-culturel italien)

Nathalie Bauer : On dit souvent que les notes de bas de page sont la marque d’un échec de la part du traducteur. Elles le sont, certes, lorsqu’elles proclament son impuissance (par exemple : « Jeu de mot intraduisible » que, heureusement, nous ne voyons plus guère) ! Pour le reste, elles permettent de donner au lecteur de la langue cible, ici le français, les outils nécessaires pour comprendre ce qui est évident à un lecteur de la langue source, l’italien.

Voilà pourquoi je n’hésite pas à en insérer pour éclairer un événement historique ou culturel qui n’est pas connu, ou très peu connu en France, l’essentiel étant de ne pas perdre le lecteur en cours de route à cause d’un trop grand nombre de points obscurs.

Plus largement, comment avez-vous travaillé pour restituer ce contexte ? Quels défis pose l’« italianité » du livre par rapport à la traduction et à la circulation dans un contexte culturel différent ?

Nathalie Bauer : Lorsqu’on traduit des livres dont l’action se situe dans une période historique précise, on s’attache avant tout à ne pas utiliser de vocabulaire ou de notions anachroniques, et à rendre clair, éventuellement par l’ajout de notes, tout ce qui est obscur.

J’estime que l’« italianité » d’un texte ne constitue pas un problème pour sa réception et sa circulation dans un autre pays, car je considère que j’ai affaire à un lecteur intelligent et ouvert, qui a envie d’aller au-delà de sa propre réalité nationale, d’apprendre et de connaître. Infantiliser le lecteur me semble une attitude regrettable. Pourquoi le rabaisser ? La démarche même d’acheter un ouvrage littéraire ou d’en emprunter un dans une bibliothèque traduit un élan, un besoin d’ouverture. L’« italianité » n’étant pas un obstacle pour le spectateur de cinéma, au contraire, elle ne doit pas en être un pour le lecteur, quoi qu’en disent certains éditeurs.

Ce rapport au contexte italien vous semble-t-il être un atout pour le livre ? Ou au contraire représente-t-il un frein à sa circulation en dehors de l’Italie ?

Nathalie Bauer : C’est à mon avis un atout. Je suis une grande lectrice de littérature étrangère : j’y trouve un autre souffle, d’autres thématiques, d’autres façons de penser, d’autres usages, d’autres syntaxes que dans la littérature française contemporaine.

L’idée qu’un lecteur doive forcément se reconnaître dans les personnages d’une œuvre littéraire n’est pas primordiale, à mes yeux. En tant que lectrice, j’apprécie le mystère, l’insolite, la différence et ce qui fait la véritable chair des personnages, non leur apparence « nationale », ou en tout cas immédiatement accessible.

Comment a été prise la décision du titre de l’édition française ? (Notamment le choix d’enlever une partie du titre original italien) ?

Nathalie Bauer : Je n’ai pas été consultée pour le choix du titre. D’ailleurs, depuis quelques années, le traducteur a de moins en moins son mot à dire dans ce domaine, et il m’est arrivé à plusieurs occasions de le regretter. Dans le cas précis, le changement est sans doute justifié, car le titre italien (Dove non mi hai portata, soit « Où tu ne m’as pas emmenée ») ne sonne pas très bien en français.

Comment situez-vous ce livre dans le paysage de la littérature italienne contemporaine ? Pourriez-vous le rattacher à quelques auteurs/autrices ou genres, ou vous semble-t-il être un livre presque impossible à « classer » ?

Nathalie Bauer : Ces dernières années les poètes italiens investissent de plus en plus le domaine du roman, ce dont je me réjouis car ils prêtent à la langue une attention appuyée, ce qui apporte beaucoup de force et d’efficacité, d’énergie, à leurs textes. Je pense à un auteur que je traduis également et que j’aime beaucoup, Daniele Mencarelli, qui publie, comme Maria Grazia Calandrone, aussi bien des recueils de poèmes que des romans.

Crédits photo : Nathalie Bauer

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com