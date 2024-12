À Courbevoie, l'enseigne papillon “Bibliothèque” s'est posée

Inaugurée en septembre dernier, à l'occasion de la journée nationale des bibliothèques, Biblis en folie, l'enseigne en forme de papillon bleu indique, depuis, l'emplacement de la bibliothèque Les Violettes de Courbevoie. Sous peu, les trois autres établissements de lecture publique de la ville devraient eux aussi en bénéficier.

« L'installation de cette enseigne me parait particulièrement importante, dans la mesure où cela permet à un très large public de repérer très rapidement les bibliothèques », souligne Jean-Claude Hanol, directeur des bibliothèques.

Membre actif du conseil d'administration de l'Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France (ADBGV), qui a mis en œuvre le projet d'enseigne pour les bibliothèques, il a participé à celui-ci « avec enthousiasme » et adopter la signalétique relevait pratiquement de l'évidence.

À ses yeux, le papillon bleu est un symbole simple et reconnaissable, « qui indique un lieu culturel accessible gratuitement, où l'on peut entrer sans contrôle d'identité, sans que l'on réclame une quelconque légitimité, un niveau d'étude ou des connaissances préalables. Cela peut permettre d'attirer les personnes qui ne sont pas toujours à l'aise avec les bibliothèques. »

Visibilité et communication

Jean-Claude Hanol reconnait toutefois que l'enseigne doit s'accompagner d'un dispositif plus large et d'autres initiatives pour inscrire les bibliothèques dans le paysage municipal. « C'est peut-être moins vrai dans une petite bourgade, mais l'enseigne seule, dans une grande ville comme Courbevoie, est uniquement repérable dans une certaine proximité. »

Cependant, même dans ce cas de figure, « elle permet de préciser la teneur d'un bâtiment, qui ne laisse peut-être pas deviner une bibliothèque au premier abord ou qui peut abriter plusieurs services à la fois ».

Pour l'instant, outre l'inauguration, l'information de la pose de l'enseigne se diffuse via les canaux de communication de la ville. L'adoption de la signalétique par d'autres établissements ouvre la possibilité de nouvelles retombées médiatiques, et d'une (re)connaissance plus importante par les publics.

D'après Malik Diallo, président de l'ADBGV et directeur des bibliothèques municipales et de la bibliothèque des Champs Libres de Rennes, « différentes collectivités qui s'intéressent au projet et cherchent à le mettre en œuvre ». Sur le site dédié à l'opération, un référencement des fournisseurs, un mode d'emploi pour la pose de l'enseigne et une cartographie des établissements signalés ont fait leur apparition.

Dans un contexte budgétaire contraint, et sachant qu'aucun dispositif d'aide n'est prévu pour accompagner l'installation, l'association s'était assurée d'un coût mesuré pour la fabrication de l'enseigne, avec un plafond à 1000 €. À Courbevoie, la facture pour la conception d'un modèle doté de l'éclairage et sa pose s'élève à 1987 €, un investissement qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Courbevoie Capitale du Mot, voulu et porté par l’élue à la culture Sandrine Peney.

À Courbevoie, le bâtiment ancien, mais non classé, a accueilli l'enseigne sans difficulté après des simulations réalisées par l'architecte de la ville. « D'après les échos que j'en ai eus, la réception est très bonne, et on relève que l'enseigne ne dénote pas dans l'espace », se réjouit pour sa part Jean-Claude Hanol.

Photographie : La bibliothèque Les Violettes, à Courbevoie (DR)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com