En manque d'idées cadeaux ? 4 mangas à demander au Père Noël

Le Père Noël devrait-il revoir sa géographie ? Peut-être bien ! De la Laponie au Japon, il n’y a qu’un pas... ou quelques heures de traîneau. Cette année, sa hotte pourrait bien se transformer en véritable festival de bandes dessinées japonaises. Que ce soit pour offrir une épopée fantastique, une comédie romantique ou un récit introspectif, ces histoires en noir et blanc promettent d’égayer les fêtes. Le réseau de librairies spécialisées BD Fugue sélectionne quatre de ses meilleures ventes de l'année pour guider vos choix.

Les chefs-d’œuvre de Lovecraft

Pour commencer cette sélection, le réseau de librairie propose de découvrir Les chefs-d’œuvre de Lovecraft, L’abomination de Dunwich — Tome 3, du renommé Gou Tanabe (adapté par Howard Phillips Lovecraft et Clair Obscur, traduit par Sylvain Chollet, éditions Ki-oon).

Tout commence avec Wilbur Whateley, un jeune homme lié à une famille aussi étrange que terrifiante. Sa mission : retrouver une formule dissimulée dans une édition complète du Necronomicon, clé d’un mystère ancestral. Mais alors qu’il tente de s’emparer de l’ouvrage à l’université Miskatonic, Wilbur succombe à une attaque de chiens de garde, laissant derrière lui un corps d’apparence inhumaine, un journal illisible et une ferme familiale où un mal indicible semble tapi.

Déterminé à percer les secrets de cette lignée maudite et de leur village, Dunwich, le Dr Armitage se lance dans une enquête angoissante. Adaptée par Gou Tanabe, L’Abomination de Dunwich, l’une des nouvelles les plus célèbres de H. P. Lovecraft, rassemble les figures emblématiques du mythe de Cthulhu.

Avec un trait précis et une ambiance oppressante, Gou Tanabe nous plonge dans un univers glaçant, où cauchemars et réalité se confondent. Un manga qui ravira les amateurs de récits fantastiques et d’horreur.

Les chefs-d’œuvre de Lovecraft, L’abomination de Dunwich — Tome 3, Gou Tanabe (adapté par Howard Phillips Lovecraft et Clair Obscur, traduit par Sylvain Chollet, éditions Ki-oon).

Land, Tome 1

Kazumi Yamashita lance une nouvelle série : Land (trad. Miyako Slocombe, Mangetsu), dont le réseau de librairie BD Fugue nous suggère de découvrir le premier tome.

Dans une communauté isolée nommée « Notre Monde » règne la terreur des Kamis, ces dieux protecteurs géants que les habitants vénèrent autant qu’ils redoutent. Soumis à des règles inflexibles, Sutekichi, un père déchiré, a été contraint de sacrifier l’une de ses jumelles pour protéger son village de la sécheresse.

Huit ans plus tard, Ann, l’enfant survivante, vit une existence paisible avec son père et sa tante. Mais l’insatiable curiosité de la jeune fille la pousse à questionner l’ordre établi et à chercher ce qui se cache dans « l’Autre Monde », un territoire interdit au-delà des montagnes. Prête à braver les lois de son univers, Ann entame un voyage initiatique où se mêlent courage, mystères et révélations.

Land, de Kazumi Yamashita (trad. Miyako Slocombe, Mangetsu)

The Bugle Call

Toujours avec les débuts de série, le premier tome de The Bugle Call, de Mozuku Sora et Higoro Toumori (traduit par David Le Quéré et adapté par Clair Obscur, éditions Ki-oon), plonge ses lecteurs dans un monde de dark fantasy ravagé par les guerres.

Luka, un jeune orphelin, se démarque par un étrange don : une branche pousse sur son crâne et il peut « voir » les sons sous forme de traits lumineux. Recueilli par un chef mercenaire, stratège redoutable et figure paternelle, Luka grandit dans la violence des champs de bataille. À seulement 14 ans, il est déjà clairon, transmettant les ordres grâce à son instrument, tout en rêvant secrètement d’un avenir loin du fracas des armes, comme musicien.

Mais la prochaine bataille bouleverse tout. Parmi leurs ennemis se trouvent d’autres « branchus », dotés de pouvoirs surnaturels, qui sèment le chaos. Gravement blessé, Luka, dans un ultime effort, découvre un pouvoir insoupçonné, retournant l’issue du combat en faveur de ses alliés. Capturé par ces adversaires mystérieux, il se réveille dans une cité magique dominée par une immense tour, vestige des temps anciens. Là, un pape énigmatique lui propose un marché : s’il met ses talents au service de la ville, il l’aidera à réaliser son rêve de devenir musicien.

Pas de héros invincible ici, mais un jeune garçon, armé de ses dons uniques et de sa passion pour la musique, embarqué malgré lui dans une guerre aux enjeux colossaux.

The Bugle Call, de Mozuku Sora et Higoro Toumori (traduit par David Le Quéré et adapté par Clair Obscur, éditions Ki-oon)

Couteau et Piment Vert

Retour en 1951, à Kyôto. Dans le premier tome de Couteau et Piment Vert, de Yuki Isoya (trad. Mélanie Kochert aux éditions Lézard Noir), le lecteur suit Ichika, 34 ans, la fille aînée du prestigieux restaurant traditionnel Maison Kuwanoki.

Cette dernière tente de se reconstruire après la perte de son époux durant la guerre. Désormais commis de cuisine dans un hôtel, elle voit sa famille lutter pour préserver leur établissement au bord de la faillite. Leur solution ? Une alliance matrimoniale controversée : marier Ichika à Amané, un jeune homme de 19 ans issu d’une famille influente d’Osaka, en échange d’un soutien financier.

Mais cette union arrangée est loin d’être paisible. Amané ne se prive pas pour critiquer la vétusté de l’établissement et n’hésite pas à remettre en question les traditions familiales. Pire encore, les intentions de sa famille d’Osaka semblent menaçantes : envisageraient-ils de s’emparer de la Maison Kuwanoki ?

Couteau et Piment Vert, de Yuki Isoya (trad. Mélanie Kochert aux éditions Lézard Noir)

