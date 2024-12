René Maran, un auteur et une oeuvre à l'influence durable

Né en Martinique, le 5 novembre 1887, de parents guyanais, René Maran a marqué son temps, laissé une trace dans la littérature et la politique de la Guyane, des Antilles et plus globalement de la France. En 1921, la publication de son roman Batouala provoque un séisme.

Pour la première fois, un auteur, lui-même administrateur colonial, dénonce avec virulence les abus du système colonial français. La même année, les jurés du Goncourt couronnaient cette œuvre, faisant ainsi de René Maran le premier auteur noir à recevoir le Prix Goncourt.

Batouala, le roman de René Maran, a eu une influence sur la plupart des intellectuels de son époque. Il ouvre la voie à la publication de plusieurs livres sur la situation dans les colonies : Terre d'ébène d'Albert Londres en 1929, les ouvrages d'André Gide dans les années 1930 ou encore les poèmes de Senghor et d'Aimé Césaire.

Dans le podcast Maran et moi, la réalisatrice Alexia Klingler invite Danny Laferrière, académicien, Françoise Vergès, politologue, Corinne Mencé-Caster, chercheuse en science du langage, Xavier Luce, doctorant et chercheur, et Nitza Cavalier, poétesse, à revenir sur l'héritage de René Maran, dont l'œuvre éclaire avec acuité nombre de questions que posent les formes actuelles de « la mondialisation », avec sa mise en relation, parfois harmonieuse, parfois conflictuelle, de tous avec tous.

Les cinq épisodes de la série sont à écouter, gratuitement, à cette adresse.

Photographie : René Maran en 1923 (Agence Meurisse, domaine public)

