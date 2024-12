Top 4 des romans graphiques à glisser sous le sapin

Fini le temps où les cadeaux apparaissaient, comme par magie, au pied du sapin. Aujourd’hui, il faut jouer les détectives : quoi offrir, pour qui, et surtout, où dénicher la perle rare ? Pour vous éviter quelques casse-têtes, nous avons fait équipe avec BD Fugue, réseau de librairies spécialisé, afin de décrypter les goûts des lecteurs. Et tant qu’à faire, on en profite pour vous glisser quelques idées.

La route, de Manu Larcenet et Cormac McCarthy (Dargaud)

Et si l’apocalypse se lisait en bande dessinée ? Avec La Route, Manu Larcenet livre une adaptation du roman culte de Cormac McCarthy (La route, traduit par François Hirsch aux éditions de l’Olivier, 2022).

Dans un monde dévasté, un père et son fils avancent sur une route désolée, poussant un caddie chargé d’objets de survie. La peur les accompagne à chaque pas : des hordes de cannibales rodent, et menacent ce qu’il reste de l’humanité. Leur périple vers les côtes du sud, sous la neige et la pluie, est aussi poignant que terrifiant.

Déjà récompensée du prix Pulitzer en 2007, sous sa forme romanesque, cette œuvre a également connu une adaptation cinématographique en 2009 avec Viggo Mortensen. Elle trouve aujourd’hui une nouvelle vie sous le pinceau de Manu Larcenet. Fidèle au texte de Cormac McCarthy tout en s’appropriant ses silences, il signe une bande dessinée mêlant puissance narrative et poésie graphique.

Un album à la croisée des chemins entre la littérature et la bande dessinée, pour tous les amateurs d’histoires apocalyptiques. Publiée chez Dargaud en partenariat avec les éditions de l’Olivier, cette adaptation rend un vibrant hommage à Cormac McCarthy, disparu en 2023.

La route, de Manu Larcenet et Cormac McCarthy (Dargaud)

Ulysse & Cyrano, de Xavier Dorison, Antoine Cristau, Stéphane Servain (Casterman)

Ulysse Ducerf, futur bachelier, n’a qu’une obsession : tout sauf les maths ! Mais difficile d’échapper aux plans de son père, qui rêve de le voir intégrer Polytechnique avant de reprendre les cimenteries familiales. Pourtant, tout bascule lorsque des accusations graves refont surface : dix ans plus tôt, l’entreprise familiale aurait collaboré avec l’effort de guerre allemand.

Exilée en Bourgogne, la famille voit son quotidien bouleversé, et Ulysse rencontre un personnage aussi bourru que fascinant. Ce choc des personnalités, avec Cyrano et ses talents culinaires, ouvre à Ulysse de nouveaux horizons. La grande cuisine s’invite dans sa vie, transformant son appétit... et son destin.

Entre découvertes gustatives et réflexions existentielles, ce récit ancré dans la France des Trente Glorieuses mélange les saveurs d’hier et les questions intemporelles. Une BD à dévorer, qui rappelle avec légèreté que l’épanouissement passe parfois par les chemins les plus inattendus... et un bon repas !

Ulysse & Cyrano, de Xavier Dorison, Antoine Cristau, Stéphane Servain (Casterman)

Le Dieu-Fauve, de Fabien Vehlmann et Roger (Dargaud)

Retour à l’époque mythique du Déluge, où les lois de la nature sont simples : manger ou être mangé. Sans-Voix, jeune singe orphelin, rêve de prouver sa valeur en traquant un vieil alligator terrifiant. Mais son audace le conduit à s’aventurer dans un territoire interdit : celui des humains. Là, le destin s’acharne. Après avoir assisté au massacre des siens, Sans-Voix est capturé et transformé en gladiateur, un « Dieu-Fauve » façonné pour le combat dans les arènes de l’Empire.

Dans cette quête de vengeance où la rage et la souffrance s’entremêlent, Le Dieu-Fauve nous plonge dans un monde où la violence de la nature rivalise avec celle des hommes. Les pages vibrent d’une poésie sauvage : chaleur suffocante, rugissements de fureur, bourdonnements d’insectes et survie.

Mais au-delà du fracas, une question demeure : qui, de l’homme ou de l’animal, est le véritable héros de cette fresque brutale et fascinante ? Une BD qui fait réfléchir sur notre place dans l’ordre du vivant.

Le Dieu-Fauve, de Fabien Vehlmann et Roger (Dargaud)

Revoir Comanche, de Romain Renard (adapté par Greg et Hermann, Le Lombard)

Au début du XXe siècle, quelque part dans une Californie reculée, Cole Hupp mène une vie solitaire, en attendant patiemment la fin. Mais ce n’est pas la Faucheuse qui vient frapper à sa porte, c’est Vivienne, une bibliothécaire aussi curieuse qu’intrépide. Elle connaît la vérité sur cet homme taciturne : derrière Cole Hupp se cache Red Dust, une légende vivante du Far West, dont le nom est inscrit dans la poussière et le sang du Wyoming.

Vivienne apporte des nouvelles inquiétantes : le ranch Triple 6, théâtre des exploits passés de Red Dust, reste étrangement silencieux. Poussé par cette menace et les souvenirs qui le hantent, le vieux cow-boy n’a d’autre choix que de remonter en selle. Ce périple dans son passé, jalonné de regrets et de fantômes, est aussi l’occasion de revoir celle qu’il n’a jamais pu oublier : Comanche.

À LIRE – 7 coups de cœur de libraires à offrir pour Noël

Avec Red Dust, plongez dans un western crépusculaire, entre rédemption et nostalgie, où la poussière des grands espaces se mêle à la mélancolie des souvenirs. Une aventure pleine d’émotions et de mystère, idéale pour les amateurs de récits intemporels.

Revoir Comanche, de Romain Renard (adapté par Greg et Hermann, Le Lombard)

Si l’un des ouvrages vous a tapé dans l’œil, un lien de commande est disponible en fin d’article.

Crédits image : BD Fugue

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com