Godzilla, le roi des monstres, s'attaque aux super-héros

La Maison des Idées promet quelques combats dantesques entre un lézard géant et des personnages aux pouvoirs hors du commun, grâce à un partenariat avec Toho International, qui détient les droits sur Godzilla. Les deux sociétés s'étaient déjà retrouvées autour d'une série de couvertures alternatives où le kaiju semait la pagaille.

Cette fois, six histoires inédites feront s'entrechoquer les deux univers, chacune se déroulant dans une époque différente de la chronologie de Marvel. Et, à l'été 2025, une série déploiera un récit plus long, qui mettra à nouveau en scène le lézard et les icônes de la maison d'édition.

Parmi les artistes convoqués pour ces combats dantesques, Ryan North, John Romita Jr., Jason Aaron, Fabian Nicieza, Joe Kelly, Gerry Duggan, Giuseppe Camuncoli, ou encore Aaron Kuder.

Dans Godzilla vs. Fantastic Four #1, le premier récit publié, signé par Ryan North et John Romita Jr., les Quatre Fantastiques assistent à l'arrivée de King Ghidorah sur Terre, devenu le héraut personnel du puissant Galactus. Heureusement, un lézard géant passe par là, lui aussi...

Ce premier épisode sera disponible à partir du 19 mars prochain. La date de parution française n'est pas encore connue.

