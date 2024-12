Des documents du général de Gaulle préemptés par l'État

370 lots, comprenant nombre de documents privés et autres objets personnels, sont passés sous le marteau de Stéphane Aubert ce lundi 16 décembre, chez Artcurial, à Paris. Cette vente exceptionnelle permettait de remonter le fil du parcours littéraire de Charles de Gaulle, depuis de premiers essais de jeunesse, comme la nouvelle Zalaïna, écrite sous le pseudonyme Charles de Lugale, ou Campagne d’Allemagne, un texte qui incarne son tiraillement entre les lettres et les armes.

Carnets de notes ou de citations et manuscrits autographes en tous genres ont défilé, ainsi qu'une grande quantité de courriers et lettres issus de la correspondance personnelle du général. Une partie était adressée à sa famille, en premier lieu Yvonne et Philippe, mais aussi à sa propre mère, alors qu'il était retenu en captivité à la fin de la Première Guerre mondiale.

Un certain nombre de personnalités ont aussi reçu des missives du militaire, chef d'État et écrivain : François Mauriac, André Malraux, Georges Bernanos et Paul Claudel figurent parmi les destinataires, comme un certain Winston Churchill. Joséphine Baker avait droit, pour sa part, à une signature personnalisée : « Votre fidèle et sale gaulliste »...

À l'occasion de la vente, Articurial a présenté au public le manuscrit original de l’Appel du 18 juin 1940, accompagné d'un mot d'Yvonne de Gaulle : « Manuscrit de l’appel 18 juin… Ce manuscrit m’a été remis par le Général à Londres, le 19 juin 1940. Il m’a dit de le conserver précieusement. Si je réussis, il fera partie du patrimoine de nos enfants. » En effet, le document patrimonial et familial ne faisait pas partie des lots proposés à la vente.

140 lots préemptés

L'intégralité des lots a trouvé preneur, et près d'un tiers d'entre eux ont été préemptés par l'État. « Si aucune archive publique au sens du code du patrimoine ne figurait au catalogue de cette vente, le ministère de la Culture, à la demande du Président de la République, a identifié un certain nombre de lots qui méritaient de rejoindre les collections nationales, et s’est assuré que les institutions intéressées auraient les moyens de les préempter dans le cadre de la vente », a indiqué la ministre de la Culture démissionnaire, Rachida Dati.

Carnet de citations de Charles de Gaulle, vendu 86.592 € par Artcurial (Artcurial)

Les Archives nationales se sont montrées particulièrement intéressées, avec l'acquisition de 67 lots, devant le Service historique de la Défense (30 lots) et la Bibliothèque nationale de France (29 lots). Les Archives départementales du Nord se sont aussi manifestées, pour le Conseil général du Nord et la Maison natale de Charles de Gaulle, en se positionnant pour 9 lots.

Enfin, le Musée de l’Armée (3 lots), les Archives diplomatiques (1 lot) et le Musée de l’ordre de la libération (1 lot) récupèrent également quelques-uns des précieux documents.

Pour appuyer les préemptions des Archives nationales et de la BnF, le ministère de la Culture indique avoir mobilisé 1,5 million €, avec le soutien de « plusieurs mécènes ».

À LIRE - La BnF appelle au mécénat pour acquérir des manuscrits de Proust

« Ce sont des écrits et des souvenirs très personnels, et qui en même temps constituent des témoignages exceptionnels, souvent inédits, de notre histoire collective. Il fallait à la fois pleinement respecter la volonté de la famille, et s’assurer que les lots les plus significatifs rejoignent les collections nationales, pour être à la disposition de tous les Français », a souligné Rachida Dati.

Photographie : Charles et Yvonne de Gaulle à Londres durant la Seconde Guerre mondiale (Planet News, domaine public)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com