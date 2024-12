Ginseng Roots : Craig Thompson cultive ses racines dans le Wisconsin

Craig Thompson a pris le monde de la BD par surprise dès la sortie de son premier roman graphique fleuve Blankets - manteau de neige (dans feue la magnifique collection Ecritures de Casterman) et il a confirmé son talent avec le magistral Habibi, dont les visuels étaient nourris par les cultures sacrées chrétiennes et musulmanes.

On découvrira en lisant Ginseng Roots que le succès de ces deux livres — et l'échec partiel de son projet suivant, Space boulettes — a pesé si lourdement sur les épaules du dessinateur et scénariste, qu'il a peiné à trouver le souffle et l'énergie de s'attaquer à un nouvel album pendant longtemps.

Le mal par les racines

Replongeant dans son enfance, plus particulièrement au coeur de l'époque où avec son frère il donnait un coup de main dans les champs de ginseng pour se payer des comics, Craig Thompson commence à se passionner pour cette plante atypique, cultivée dans très peu de territoires, mais consommée en masse en Chine pour ses vertus médicinales.

Et son enthousiasme est contagieux, car plus il creuse son sujet, plus les versants méconnus de cette culture propre à quelques comtés Wisconsin aux États-Unis nous font découvrir des réalités méconnues, des personnes passionnées, des questions compliquées. Et découvrir que la famille tordue (c’est un euphémisme), pauvre et mal aimante au sein de laquelle il a grandi a eu des effets bien différents sur son frère, sa sœur et sur lui-même...

Abattu physiquement par sa mauvaise posture de dessin, ou le trop grand nombre d’heures passées assis, l’adulte qu’est aujourd’hui devenur le petit gamin dévoreur de comics souffre de douleurs au poignet et de courbatures qui refusent de laisser le dessinateur bosser en paix. Peut-être le ginseng pourrait-il être un remède efficace ? À moins que les racines sacrées ne soient en réalité la recette miracle qui permet à un auteur enlisé de sortir d’un silence qui n’a que trop duré ?

Un bosseur acharné

Si l'on apprend énormément de choses sur la vie de l'auteur, celle qui est la plus flagrante de toutes, c'est sa capacité de travail impressionnante. Les 440 pages de cet album sont encrées d'un bord à l'autre, chaque case regorge de détails, les décors, les vêtements, les accessoires, tout est représenté avec une minutie qui force l'admiration.

Car Thompson ne se contente pas de remplir les cases d'un gaufrier traditionnel : il s'empare littéralement de la surface de papier pour y mettre en scène son propos. Tantôt les paysages débordent de tous côtés, ailleurs, ce sont les visages qui surgissent, ailleurs encore des perspectives fuyantes, arrondies, qui semblent tenter de faire tenir plusieurs infinis dans une double page.

Avec un sens de la composition qui semble surgir naturellement, le dessinateur parvient à ménager, d'un bout à l'autre de son album, des surprises, des coups de souffle, des trouvailles graphiques, des jeux de symétrie, qui maintiennent l'attention des lecteurs.

Peu importe le sujet, pourvu qu'on ait...

Au final, ce qui frappe, c'est que le sujet en lui-même, ces racines de ginseng, aurait pu être tout autre : c'est la minutie de Thompson, sa volonté d'écouter les témoins, de comprendre les phénomènes en profondeur, de les relier entre eux, qui rend cette lecture passionnante.

Certes, il y est question d'une Amérique profonde et rurale confrontée à une Chine gigantesque, dont les habitudes de consommation nous sont encore peu familières ; de bande dessinée qui remportent un succès mondial, tout en reposant sur les frêles épaules d'un auteur gagné par la panique ; de famille, de filiation, de réécriture du passé, mais comme dans toute grande œuvre, ce n'est pas tant ce qui est exposé qui importe, c'est plutôt ce qui se dévoile, ce qui se révèle.

Et dans ce cas-ci, une certitude s'impose : Craig Thompson est un très grand auteur de bande dessinée, un maître dans l'art de raconter le monde et sa complexité, par les images, avec les images, en sublimant leurs limites et décuplant leur puissance.

Un extrait est à retrouver en fin d'article.

Par Nicolas Ancion

