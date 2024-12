Gaîté Lyrique : l'inaction dangereuse de l'État et de la Ville de Paris

La directrice de la Gaîté Lyrique, Juliette Donadieu, avait exprimé son inquiétude quant à la capacité du lieu à accueillir un nombre aussi important de personnes. Et de souligner que l'établissement ne disposait pas de l'infrastructure pour héberger plus de 200 individus. Or, l'occupation avait déjà entraîné l'annulation de plusieurs événements culturels, perturbant ainsi la programmation prévue.

Les collectifs de soutien dénoncent l'inaction des pouvoirs publics face à la situation des mineurs isolés, mettant en avant l'urgence d'une prise en charge adaptée, surtout en période hivernale. Ils appellent à une rencontre avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, afin de discuter de solutions d'hébergement pour ces jeunes en détresse.

Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de mobilisations similaires visant à attirer l'attention sur la situation précaire des mineurs isolés en France. Des actions comparables ont eu lieu, notamment l'occupation de la Maison des métallos au printemps dernier, où plus de 200 jeunes migrants avaient été évacués vers un gymnase de la Ville.

Dans un précédent communiqué du 14 décembre, la Gaîté faisait état de ce que « les incidents se multiplient, que la fatigue et l'inadaptation des espaces pèsent chaque jour davantage et font monter la tension,

Cependant, à défaut de quelque proposition concrète de relogement de la part de l'Etat et la Ville de Paris,

Face à la situation, la direction annonce dans un communiqué la fermeture du lieu au public jusqu’à nouvel ordre : leur texte est diffusé en intégralité ci-dessous.

État et Ville de Paris : le danger de l'inaction

Mardi 17 décembre, la Gaîté Lyrique a pris la décision de fermer ses portes au public, dès aujourd’hui et ce jusqu’à nouvel ordre. En effet, la situation ne permet plus d’accueillir le public dans les meilleures conditions.

Pour rappel, depuis mardi 10 décembre, 250 personnes venues de tous horizons et sans solution de logement, rassemblées dans le « collectif des jeunes du parc de Belleville », occupent les espaces de la Gaîté Lyrique, lieu culturel de la Ville de Paris. La Gaîté Lyrique regrette le caractère subi et soudain de cette occupation, mais rappelle le caractère légitime de la revendication du collectif visant à obtenir un toit pour ces 250 personnes.

Nous dénonçons vivement l’inaction et l’incapacité de dialogue entre les services de la Ville de Paris et ceux de l’État. Cette inaction met clairement en danger les personnes hébergées et les équipes qui affrontent seules la situation, sans aucun calendrier de résolution, alors qu’en aucun cas la Gaîté Lyrique n'est compétente et ne dispose des espaces et moyens sanitaires pour offrir une solution d'hébergement à ces personnes, dans le respect et la dignité humaine.

Cependant, à défaut de quelque proposition concrète de relogement de la part de la Ville de Paris ou de l’État, il est impensable, au risque de les mettre en danger, de rejeter ces personnes à la rue, au milieu du mois de décembre, alors que les températures avoisinent 0°. Faut-il attendre que la situation se dégrade encore davantage, ou qu’il y ait des victimes pour que cesse cette inaction des autorités compétentes et responsables ?

La Gaîté Lyrique demande instamment à la Ville de Paris de trouver sans délai une solution de relogement pour ces 250 jeunes, et ce quelle que soit la position de l’Etat.

La programmation de la Gaîté Lyrique est de fait pour le moment suspendue, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Ndlr : Rappelons que cette année, pour la première fois, le festival de littérature contemporaine Effractions, que la Bpi, doit se tenir à la Gaîté Lyrique, du 12 au 16 février.

