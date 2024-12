Rue de la Gaîté : théâtre, rêves et quête d’un jeune comédien

Axel Auriant nous emmène dans l’univers de Baptiste, un jeune apprenti comédien, passionné de théâtre et en quête de soi. Élevé par une mère violente et souffrant d’anxiété, Baptiste trouve refuge dans son amour pour la scène et son amitié avec Marvin, un camarade ambitieux et charismatique. Ensemble, ils naviguent entre compétition et solidarité, chacun cherchant à grandir à sa manière dans le milieu théâtral.

Le roman explore avec une grande sensibilité le parcours émotionnel de Baptiste, marqué par la découverte de soi, les amours naissantes et les défis de la scène. Entre sa fascination pour Marcel André, une figure légendaire du théâtre, et sa préparation à la Classe libre du Cours Florent, Baptiste trouve dans le sixième art une échappatoire à ses peurs et un moyen d’affronter son passé.

Avec une plume pleine d’humour et de tendresse, Axel Auriant aborde des thèmes universels tels que l’amitié, la famille, l’amour et la quête d’identité. Rue de la Gaîté est un roman sur les rêves, les désillusions et les promesses de la jeunesse, qui résonnera particulièrement avec ceux qui, comme Baptiste, cherchent à se libérer des faux-semblants et à embrasser pleinement la vie.

Les éditions Fayard offrent les premières pages, un avant-goût.

Axel Auriant est comédien et batteur. Il s’est illustré à l’âge de 19 ans dans le seul en scène à succès, Une vie sur mesure, puis dans la série à succès SKAM, diffusée sur France TV Slash, en incarnant le rôle de Lucas. Il a également joué dans l’adaptation théâtrale des 1001 vie des urgences de Baptiste Beaulieu, ainsi qu’aux côtés de Juliette Binoche dans la série The New Look ou de Thierry Hancisse sur les planches de la Comédie française dans Art Majeur (2024).

Par Victor De Sepausy

