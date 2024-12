Passion et politique : quand l’amour flirte avec l’extrême-droite

Mehdi, professeur de latin au quotidien bien réglé, voit sa vie bouleversée par Joséphine, une influenceuse New Romance à la sexualité débridée. Entrée dans sa vie comme une "délicieuse déflagration" , Joséphine s’impose rapidement dans son existence. Mais leur relation prend un tournant inattendu lorsque Mehdi découvre les convictions tranchées de Joséphine : elle est engagée corps et âme pour Eux, un mouvement radical qui fascine autant qu’il inquiète.

Alors que Mehdi tente de comprendre cette femme aussi libre que complexe, un mal étrange commence à effacer son corps. Entre une semaine électorale décisive et une liaison intense, Mehdi doit affronter un monde sur le point de basculer. Jusqu’où cette passion interdite le mènera-t-elle ?

Avec Romance nationale, Mehdi Ouraoui explore les tensions idéologiques et politiques qui traversent notre société et interroge les fractures identitaires d’une époque en mutation. Ce roman, à la fois intime et universel, questionne ce que signifie aimer, exister et résister dans un pays où l'affrontement est devenu la règle. Il offre aussi une plongée inédite dans la violence du militantisme politique, et capture l'ascension irrésistible de l'extrême-droite en France dans un huis-clos immersif et sidérant.

En rupture avec l'auto-fiction, mais profondément ancré dans le réel parfois le plus brutal, ce roman repose sur un jeu subtil entre fiction et réalité. Cette narration éclaire les violences invisibles et les contradictions personnelles qui traversent les personnages. Mehdi Ouraoui capte avec brio le vertige de l’écrivain happé par un réel insaisissable. Avec une plume poétique et percutante, ce livre marquant s’impose comme un rendez-vous incontournable de ce début d’année 2025.

Les éditions Fayard nous en proposent les premières pages...

Mehdi Ouraoui s'est lancé en littérature après avoir été plume politique. Après Mon fantôme, il confirme ici son talent littéraire et s’impose comme une voix unique dans la littérature contemporaine. Son écriture vibrante et sa capacité à allier finesse psychologique et critique sociale en font un auteur incontournable.

Par Victor De Sepausy

