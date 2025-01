Et si vous repériez les red flags avant qu’il ne soit trop tard ?

Des conseils avisés, des expériences foireuses, des illustrations expressives et piquantes : un ouvrage précieux à lire, à offrir, et à garder à portée de main !

Les red flags, ces fameux « drapeaux rouges » qui signalent les comportements toxiques ou problématiques dans les relations amicales, familiales ou amoureuses, s’imposent comme un sujet incontournable, pourtant encore inédit dans l’édition française.

Sous la forme d’un abécédaire, ce livre propose des textes courts, dynamiques et incarnés, à la fois légers et bienveillants, mais toujours pertinents et utiles. Accompagné de 26 illustrations drôles et délicates en couleurs signées Maya Orhan, autrice remarquée de Full Crush chez Nathan BD, cet ouvrage bénéficie d’une jolie fabrication avec rabats, idéale pour un petit livre que l’on aime garder à portée de main et offrir à ses proches.

Les éditions Syros nous en offrent les premières pages en avant-première :

Anne Latuille est thérapeute certifiée en psychotraumatologie, elle vit à Bayonne.

Jessie Magana est romancière et essayiste (sciences humaines et sociales), formatrice sur

les stéréotypes de genre.

Maya Orhan est diplômée depuis 2023 en Images et Narration (École Estienne).

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com