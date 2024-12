Couverture d'IA aux éditions du CNRS : innovation ou trahison ?

Comme celles d'André Loez, historien spécialiste de l'histoire de la Première Guerre mondiale et du XIXᵉ siècle, qui a initialement partagé sur son compte X, le 14 décembre dernier, avec candeur : « Help needed : je n'ai pas le livre sous la main mais j'aurais besoin de la ref ou légende de la splendide image de couverture. »

Une heure plus tard, le même partage un nouveau post : « Je pensais que c’était une variation sans-culotte de 93 sur l’héroïne locale, et je découvre avec consternation que ce serait une image IA, si c’est le cas c’est gravissime pour un livre d’histoire chez un éditeur sérieux comme CNRS Éditions. »

Et de justifier ses dires par une capture d'écran d'une des pages du livre, où il est bien fait mention : « L'illustration de couverture a été réalisée avec le concours d'une intelligence artificielle, qui a utilisé des œuvres picturales anciennes du domaine public. »

"On signe un pacte de vérité"

Elle illustre l'ouvrage du professeur à l’université Paris I – Panthéon Sorbonne, et ancien directeur de l’Institut d’histoire de la Révolution française, Pierre Serna, La Révolution Oubliée - Orléans, 1789-1820, paru en septembre dernier.

Jeanne d'Arc, représentée en style Renaissance, y est coiffée d'un bonnet phrygien rouge, orné d'une cocarde tricolore, symbole de la Révolution française. Elle tient une lance et arbore une armure, signe de son appartenance au XVe siècle.

Auprès d'ActuaLitté, le contributeur au Monde des Livres partage : « En découvrant sur cette couverture, je me suis dit une image de Jeanne d'Arc portant un bonnet phrygien, mais d'où cela peut-il bien venir ? Est-ce un document rarissime, délirant au regard de l'histoire de la récupération de cette figure ? Je me suis fait avoir. »

L'ouvrage de Pierre Serna traite d'Orléans au temps de la Révolution, entre les débats animés, les tensions sociales, les luttes qui ont façonné la ville, pourtant centre prospère du royaume en ce temps. D'où le choix d'avoir fusionné la « Pucelle d'Orléans » et le symbole de la Révolution française, faisant fi de la rigueur universitaire...

« Face à un travail savant sérieux, il faut se passer de cette approche », selon André Loez, qui continue : « En achetant un journal comme Le Monde, je pars du principe que tout ce qui est publié est vrai. Le journalisme et la science doivent être des sphères restées à l'abri de la confusion, de l'incertitude et de l'ambiguïté. On signe un pacte de vérité avec les lecteurs. »

L'historien développe : « Si Folio choisit de publier une œuvre de Nabokov avec une couverture conçue par intelligence artificielle, les préoccupations ne concerneront pas les aspects précédemment évoqués. La question se centrera davantage sur l'esthétique de la couverture, à la limite, et sur l'utilisation potentielle de contenus protégés. En revanche, recourir à du contenu fictif pour un travail prétendant à une rigueur scientifique constitue une transgression des pactes d'authenticité et académique, ce qui est une tout autre affaire. » Sous son post, plusieurs historiens se sont pareillement émus de cette couverture.

On notera que l'éditeur a bien fait attention à ce que seulement « des œuvres picturales anciennes du domaine public » aient été utilisées, échappant au grand débat actuel sur l'IA et le droit d'auteurs, avec, entre autres, des procès en cours à ce sujet aux États-Unis.

Un choix validé par l'auteur

CNRS Éditions a répondu à l'historien sur X : « Un graphiste, qui se définit lui-même comme créateur d'images, a été rémunéré pour réaliser cette illustration de couverture. Nous avons par ailleurs pris le soin, par l'intermédiaire de notre diffuseur, d'informer les librairies de ce choix, qui a été fait après une recherche iconographique plus classique mais non concluante. (...) Toutes nos couvertures sont validées par nos auteurs en amont. »

Ce à quoi André Loez a réagi : « Merci pour les explications sur le processus. Mais vous ne voyez vraiment pas ce qui pose problème et même choque dans ce choix ? Au regard des enjeux de falsification toujours plus lourds dans la sphère publique ? »

Dans nos colonnes, ce dernier conclut : « Je trouve que ce choix, bien que porté par une maison qui fait communément de l'excellent travail, établit un précédent regrettable, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'illustrations prétendument historiques, créées par IA, ce qui est profondément problématique quand on y réfléchit profondément. »

Contactée par ActuaLitté, CNRS Éditions n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

En 2023, Le Livre de Poche, filiale d'Albin Michel et de Hachette Livre, avait décidé d'interdire l'utilisation de ces images après l'incident avec la couverture de La fabrique des lendemains. L'illustration, achetée sur iStock et non signalée comme créée par IA, a suscité la controverse et une réaction de l'éditeur, qui annonçait renforcer la surveillance pour éviter de telles méprises.

Plus généralement, le débat sur l'IA et les droits d'auteur dans l'édition s'intensifie, avec des positions divergentes parmi les éditeurs. John Wiley & Sons, éditeur scientifique américain, a lancé Wiley AI Partnerships pour développer des applications d'IA qui utilisent ses contenus scientifiques, en collaboration avec Potato, un assistant de recherche en IA. Cette initiative vise, selon ceux qui la portent, à rester à la pointe de la technologie tout en minimisant les risques d'erreurs factuelles.

La politique de Wiley soulève des inquiétudes, notamment parce que des contrats lucratifs ont été signés sans le consentement des auteurs

HarperCollins offre de son côté 2500 dollars aux auteurs pour l'usage de leurs œuvres par l'IA, une somme jugée insuffisante par beaucoup.

Penguin Random House, face aux controverses, a interdit l'utilisation de ses publications pour l'entraînement des IA, soulignant un souci, d'après la maison, de protéger les droits intellectuels des auteurs.

