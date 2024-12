Avec Le Baiser du Frelon, des mots qui piquent

Le Baiser du Frelon est porté par Charles Fantin et Nathalie Bresson. Le premier, aujourd'hui à la retraite, a été, entre autres, le réviseur du magazine Lire sous Bernard Pivot, membre du jury des Dicos d'or, ou encore créateur des questions de langue présentées à la fin de l'émission Apostrophes. La seconde, technicienne de l'édition et des médias, préside la maison.

Les deux se sont rencontrés au journal L'Équipe, lui y officiait en tant que correcteur, elle en tant que secrétaire de rédaction : « Suite à un plan social, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure de l'édition », partage avec nous Nathalie Bresson.

Ils ont entrepris une formation Éditeur de livres imprimés et numériques, à l'EMI-CFD, et, diplôme en poche, ont constitué une société par actions simplifiée (SAS). Pour lancer cette aventure, ils ont investi leurs indemnités de départ, et une partie de leurs économies, pour un total de près de 15.000 €.

Elle s'occupe du design des couvertures tandis qu'il gère la correction des textes. La diffusion et la distribution sont réalisées par Dod et Cie. La promotion reste de loin la partie la plus chronophage, nous assurent les deux éditeurs, qui ont ouvert une page Linkedin, et partagent leur projet à leur réseau de journalistes, avec peu de succès pour le moment.

Retour aux sources

Et pourquoi ce drôle de nom du Baiser du Frelon ? « Ça nous a pris de nombreux mois de recherche pour le trouver », nous explique Nathalie Bresson, et de continuer : « Nous voulions un nom qui portait du sens, mais toutes nos premières idées étaient déjà prises. C'est dans un retour de vacances, confronté par hasard à un nid de frelons sur l'autoroute, que l'inspiration est venue. Le nom “Le baiser du frelon” s'est imposé, évoquant ces mots qui piquent, qui marquent, mais rappelant aussi que le frelon, avant tout, butine. Ce nom symbolise notre mission : éduquer pour résister, comprendre et transmettre, à travers des publications qui, telles les piqûres de frelon, laissent une impression durable. »

Charles Fantin, qui a réalisé des études classiques et de linguistique, et a notamment officié en tant que lexicographe et correcteur de dictionnaires et encyclopédies, porte une ambition : « Je voudrais qu'il y ait une Renaissance du grec et du latin, à défaut qu'il existe un cours de lecture des dictionnaires et des étymologies dès l'école, car la langue contient l'expérience humaine. »

Il s'explique : « Quand on regarde l'actualité et qu'on écoute la langue parler, on a conscience que les hommes reproduisent toujours les mêmes erreurs. Changer la langue, c'est changer son regard sur le monde. Dans une planète en perte de sens, on désire transmettre notre façon de l'appréhender par le prisme de la langue. »

Chez Charles Fantin, chaque information, chaque mot entendu dans un journal ou une conversation était, déjà jeune, analysé sous l'angle de son étymologie. Il est formel : « Les langues, telles que le latin et le grec, sont des langues vivantes qui ont évolué au fil des siècles et continuent de décrire notre réalité. Comprendre leur structure et leur sens originel est comme révéler une vision explosive du monde. Si l'on sait lire la langue, déchiffrer ses sens cachés, on découvre une interprétation qui remet en question notre compréhension habituelle. »

Comment tu parles ?

Dans cette optique, sa maison a déjà publié le tome 1 de Raconter, rédiger, lire à tout âge, signé Odéric Delefosse, professeur émérite en sciences du langage. Ce dernier a notamment dirigé l’Équipe d’Accueil CALIPSO (Acquisition, Interactions, Cognition, Pratiques Sociales du langage) de l’Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, et est membre fondateur de l'AsFoReL (Association de Formation et de Recherche sur le Langage).

L'objectif de ce livre : lutter contre l'échec scolaire, puis social, en adaptant la méthode d'enseignement, à partir d'une réflexion sur le processus global d'acquisition du langage. Un accent est mis sur l'interaction verbale avec les apprenants, permettant de développer progressivement les compétences langagières, tant à l'oral qu'à l'écrit. En parallèle, une meilleure prise en compte de l'énonciation et la trajectoire unique de chaque individu est prônée, sans imposer de solutions toutes faites, et tout en reconnaissant les différences sociales. Un tome 2, qui développe cette approche, est prévu pour septembre 2025.

L'ouvrage de Charles Fantin doit, lui, sortir en mai prochain, sur la langue et le pouvoir. L'auteur présente : « C'est une lecture du monde à travers l'étymologie, qui révèle ce que sont vraiment les hommes, et traite de la destruction, ou de la chosification du monde. Mon objectif est de transmettre mon expérience en lexicographie et les aspects techniques de la langue, pour ouvrir des horizons à un public plus large. »

Il développe : « Dans ma recherche sur les langues anciennes, j'ai exploré par exemple la notion du "point", comme le centre d'un cercle, pour décrire la façon dont les individus peuvent choisir de laisser le monde exister ou de s'approprier l'espace vital autour d'eux. J'ai découvert que cette tendance à dominer ou à coexister pacifiquement est présente en chacun de nous, influençant profondément nos interactions et notre environnement. Historiquement, les structures grammaticales reflètent ce phénomène : dans les langues grecques et latines, les circonstances étaient souvent introduites en début de phrase, plaçant le contexte au cœur de la narration. Avec les changements survenus au début de l'ère chrétienne, le sujet de la phrase a commencé à prendre cette position initiale, symbolisant un déplacement vers un monde où l'individu cherche à s'approprier le centre de tout. Cette évolution linguistique miroir des transformations sociétales souligne une dynamique d'accaparement qui continue de façonner nos réalités contemporaines. »

L'esprit, mais le corps aussi

À côté de la réflexion philosophique à partir de la langue, le corps, dont cette même langue est l'un des organes. Le 15 octobre dernier, Le Baiser du Frelon a publié Boostez votre vitalité - Guide pratique pour faire face aux ruptures, divorce, burn-out…, de Cecile Blow.

Un ouvrage conçu comme un guide du quotidien destiné à « renforcer, embellir et apaiser votre vitalité », face aux défis tels que les ruptures, le divorce, le burn-out et autres épreuves de la vie. Il repose sur trois piliers fondamentaux : le nourrissement, le repos et le souffle.

Cecile Blow est actuellement éducatrice de santé en Ayurvéda. Avant d'embrasser cette voie, elle exerçait la profession de journaliste. Un bloc-notes Le Baiser du Frelon est par ailleurs offert pour l'achat du livre sur le site de la maison.

Le Baiser du Frelon.

Nathalie Bresson et Charles Fantin se sont tous les deux formés au Qi Gong, pratique chinoise combinant mouvements lents, méditation, et contrôle de la respiration pour améliorer le bien-être et l'équilibre énergétique. Le Qi Gong aiderait à réduire le stress, améliorer la flexibilité et renforcer le système immunitaire. « Nous sommes convaincus que les médecines traditionnelles offrent des perspectives fondamentales depuis le début de l'humanité. Tout un monde que j'ai découvert lors d'un voyage en Inde il y a 20 ans », nous confie Nathalie Bresson.

À LIRE - Quartier Libre : une nouvelle voix pour la littérature contemporaine

Si d'autres titres sont donc prévus pour cette année, financièrement, la situation s'est déjà tendue. Le duo décrit : « Bien que les ventes en librairie commencent à prendre, les revenus restent modestes, d'autant plus que l'impression des livres représente un coût élevé. Même constat du côté des bibliothèques et médiathèques, qui, auparavant, passaient par l'éditeur, quand, aujourd'hui, tout se fait par l'entremise d'intermédiaires pour les achats publics. Nous faisons de notre mieux pour obtenir toute l'aide possible, car nous avons beaucoup de livres en projet, essentiels pour changer notre vision du monde. »

Et de conclure : « Nous poursuivons par conviction profonde, avec le sentiment d'avoir une obligation morale de transmettre notre savoir. Pour nous, abandonner serait impensable. »

Crédits photo : Philippe Garcelo (CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com