Sandrine Collette Prix Goncourt des détenus 2024  

Sandrine Collette réalise un doublé en remportant le Prix Goncourt des Lycéens et le Prix Goncourt des détenus 2024. Le Centre national du livre (CNL), opérateur du ministère de la Culture, et l’Académie Goncourt ont en effet annoncé que le second est attribué à son roman Madelaine avant l’aube, paru chez JC Lattès.