Quels mots ont intrigué les Français en 2024 ?

En 10e position : PFAS

Ni simple à comprendre, ni simple à prononcer, cet étrange acronyme, jusqu’ici peu connu, a visiblement suscité de nombreuses interrogations. Le mot PFAS (prononcé pifasse car venant de l’anglais) a été révélé au public le 4 avril 2024, lorsque l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS).

Utilisées pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes ou résistantes aux fortes chaleurs, ces substances toxiques se trouvent dans de nombreux produits du quotidien (poêles, emballages alimentaires, textiles, cosmétiques, etc.) et sont extrêmement persistantes dans l’environnement, raison pour laquelle on les surnomme polluants éternels.

En 9e : nyctalope

Probablement déconcertant pour beaucoup, ce mot rare doit sa présence dans ce top à un malentendu. En octobre 2024, alors qu’une institutrice parlait des chats à ses élèves d’une école maternelle de Nice, l’un des enfants a prononcé le mot nyctalope, ce qui lui a valu une exclusion de la part de sa maîtresse, qui s’était crue insultée.

L’intervention était pourtant d’une pertinence remarquable, le mot nyctalope servant à qualifier les êtres qui voient la nuit (du grec nyctalops, de nux, nuktos « nuit » et ôps « vue »). Prenant connaissance de cette anecdote largement relayée dans les médias, les internautes ont visiblement eu besoin de consulter la définition du mot pour la croire.

En 8e : entrisme

Le 18 avril 2024, le Premier ministre Gabriel Attal a dénoncé « des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire un entrisme islamiste » prônant « les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles » ; une déclaration qui, en plus de susciter la controverse, a engendré une augmentation importante du nombre de recherches du mot entrisme sur Dico en ligne Le Robert.

Issu de l’histoire du léninisme et du trotskisme, ce terme du vocabulaire politique désigne le fait de chercher à influencer un groupe en utilisant les personnes qu’on y fait entrer (pratiquer l’entrisme, faire de l’entrisme). On parle aussi parfois de noyautage.

En 7e : paralympique

Mis en lumière lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’adjectif paralympique est un emprunt au mot-valise anglais Paralympics, formé à partir de paraplegic et Olympics, qui signifie donc littéralement « Jeux olympiques pour paraplégiques ».

En français, le préfixe para- a récemment servi à créer des noms de sports pratiqués par des personnes en situation de handicap (paraathlétisme, paraaviron, parabadminton, parajudo…), regroupés sous le terme parasport, ainsi que les mots désignant les pratiquants de ces disciplines (parasportif, paraathlète, parabadiste, parajudoka…).

En 6e : vérole

Ce mot a, curieusement, connu un pic de recherches sur Dico en ligne Le Robert à la fin du mois d’août 2024, soit après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) au sujet de l’épidémie de mpox, une maladie infectieuse auparavant nommée variole du singe.

Cette hausse de consultation surprenante du terme vérole est peut-être liée à sa proximité avec variole, la maladie désignée par cet autre terme étant aussi appelée petite vérole. Est-ce cette confusion qui a conduit les internautes à effectuer cette recherche ? Nous ne pouvons que le supposer.

En 5e : féminicide

Reflétant à la fois une triste réalité et un nouveau regard porté par la société, la consultation du mot féminicide semble corrélée aux tragédies survenues au cours de l’année. Apparu en 1992 sous l’influence de l’espagnol mexicain feminicidio, lui-même adapté de l’anglais femicide, ce mot désigne le meurtre d’une femme en raison de son sexe, et plus spécifiquement le meurtre d’une femme par son conjoint ou son ex-conjoint.

Son usage s’est progressivement imposé dans les médias face aux termes crime passionnel et drame conjugal, des euphémismes aujourd’hui peu acceptables. Tel un contre-miroir, le mot sororité, qui désigne la solidarité entre femmes (du latin soror, « sœur »), a aussi connu une hausse de consultation, notamment en réaction à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, dont l’une des mises en scène était intitulée Sororité.

En 4e : cloporte

Selon Dico en ligne Le Robert, le cloporte est un « petit animal arthropode qui vit sous les pierres ». Mais cette année, nous avons appris qu’il pouvait aussi proliférer dans d’autres milieux. En réaction à la dissolution de l’Assemblée nationale, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a en effet déclaré le 20 juin 2024 : « Les parquets des ministères et des palais de la République sont pleins de cloportes. »

Cette remarque, qui visait non pas les animaux, mais les conseillers d’Emmanuel Macron, a engendré une forte augmentation du nombre de recherches de ce mot. Au sens figuré, cloporte désigne également un individu répugnant et servile, par allusion au comportement rampant de l’animal et aux milieux qu’il fréquente, peu accessibles et sales. Pas de quoi rassurer les personnes visées…

En 3e : colistier

Cette année, l’élection présidentielle américaine a donné un coup de projecteur au mot colistier, qui désigne une personne se présentant à des élections sur la même liste qu’une autre (colistier venant de liste, au sens électoral). Précisément utilisé dans le contexte américain à propos du candidat à la vice-présidence, le mot a connu différents pics de recherches au cours des évènements de la campagne : nomination de J. D. Vance en juillet puis de Tim Walz en août comme colistiers respectifs de Donald Trump et de Kamala Harris, acceptation de l’investiture par Tim Walz, débat entre les colistiers, etc.

Le mot caucus, qui désigne une réunion des élus d’un parti politique à huis clos, a également été très recherché à l’occasion du caucus de l’État de l’Iowa, qui a lancé le début des primaires du Parti républicain.

En 2e : bipeur

Alors qu’on le croyait disparu, ce petit boîtier permettant de recevoir des messages écrits ou des alertes sonores (d’où le nom bipeur, de l’onomatopée bip) est revenu sur le devant de la scène le 17 septembre 2024, lorsque des centaines de bipeurs détenus par des membres du Hezbollah au Liban ont explosé simultanément.

Brevetée aux États-Unis en 1949 et très populaire dans les années 1980 et 1990, cette technologie a ensuite été supplantée par les téléphones portables mais est encore présente dans quelques secteurs. Les évènements du 17 septembre ont provoqué une hausse de consultation spectaculaire de ce mot, peu connu des plus jeunes (et peut-être oublié des moins jeunes).

Puis pour finir, l'heureux élu est : hubris

Déjà très recherché en 2023, le mot hubris (qui peut aussi s’écrire hybris) a connu cette année une hausse de consultation considérable sur le site Dico en ligne Le Robert. Emprunté au grec, hubris est un nom féminin désignant le sentiment d’orgueil qui pousse l’être humain à la démesure. Utilisé pour la première fois en français pour décrire l’attitude allemande pendant la Première Guerre mondiale, il s’est depuis largement répandu.

On le trouve aujourd’hui régulièrement employé pour décrire l’attitude de certaines personnalités publiques comme Donald Trump, Elon Musk ou encore… Emmanuel Macron. Le mot a en effet connu son plus gros pic de recherches entre début juin et début juillet 2024, soit pendant la période qui a suivi la dissolution de l’Assemblée nationale.

