Ce dernier, lors d'une soirée de soutien au Théâtre libre, a exprimé son inquiétude, relayé par l'AFP : « Boualem vient d’être transféré à nouveau à l’hôpital Mustapha, et les biopsies qui ont été pratiquées ne sont pas bonnes. Donc je lance un appel, et j’aurai l’occasion de le faire sous d’autres formes, aux autorités algériennes pour faire preuve, tout simplement, d’humanité dans cette affaire. » Il est formel : Boualem Sansal est « un homme qui ne va pas bien ».

Antoine Gallimard a expliqué, lors du même événement, que le transfert de l'auteur à l'hôpital était à la demande de Boualem Sansal lui-même, marquant la deuxième fois que sa situation de santé nécessite des soins spécifiques. « Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? En tout cas, ils [les autorités algériennes, NdR] ont compris que sa santé est aussi fragile et que sa disparition serait très grave, pour eux aussi », a-t-il ajouté.

Incarcéré après son arrestation à l'aéroport d'Alger, il est poursuivi sous le coup de l'article 87 bis du code pénal algérien, qualifiant d'acte terroriste ou subversif toute menace à la sûreté de l'État, à l'intégrité territoriale ou à la stabilité des institutions.

Ces accusations découlent de ses propos dans une interview accordée à Frontières, un média d'extrême droite, où il discutait des frontières entre l’Algérie et le Maroc. Selon le média algérien TSA, Boualem Sansal aurait affirmé que « qu’une partie de l’Algérie était rattachée au Maroc avant l’indépendance, reprenant à son compte les thèses marocaines expansionnistes du parti Al Istiqlal ».

L'agence de presse algérienne APS a critiqué ces déclarations comme un « délire révisionniste », accusant la France de défendre un « négationniste, qui remet en cause l’existence, l’indépendance, l’Histoire, la souveraineté et les frontières de l’Algérie ».

Une procédure « opaque »

Le romancier et essayiste franco-algérien Boualem Sansal a par ailleurs vu sa demande de libération refusée ce mercredi 11 décembre par la justice algérienne, suite à la décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Alger. François Zimeray a également indiqué que son client avait été transféré à la prison de Koléa, située à 35 km d’Alger.

Ce dernier a critiqué cette procédure comme « opaque » et exprimé son regret de ne pas avoir été informé « en temps réel » des mouvements de son client.

En outre, lors d’un point presse à Paris, l'avocat a souligné que Boualem Sansal n'avait pas été extrait de sa cellule pour comparaître, ajoutant : « S’il doit y avoir enquête, celle-ci ne justifie nullement que soit prolongée la détention de Boualem Sansal. »

L'affaire a suscité une solidarité internationale notable. Dans Le Point, l'écrivain Kamel Daoud a lancé un « appel à la solidarité », soulignant que cette arrestation reflète une « réalité alarmante en Algérie, où la liberté d’expression n’est plus qu’un souvenir face aux répressions ». Cet appel a été soutenu par plusieurs figures littéraires majeures, dont quatre lauréats du Prix Nobel de Littérature : Annie Ernaux, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Orhan Pamuk, et Wole Soyinka, ainsi que d'autres intellectuels comme Salman Rushdie, Peter Sloterdijk, Roberto Saviano, Leïla Slimani et Boris Cyrulnik.

L’Union internationale des éditeurs (UIE/IPA) et PEN International ont également exprimé leur préoccupation, le premier demandant la libération de l’écrivain et le second exhortant les autorités à « informer sur sa situation » et à « le libérer immédiatement ».

Lors d’une séance de questions au gouvernement français, le député du Rassemblement national Guillaume Bigot (Territoire de Belfort) a qualifié Sansal de « Voltaire arabe, un Voltaire algérien, un Voltaire français », et a plaidé pour des actions fermes telles que la suspension des visas et des transferts de fonds.

En réponse, la ministre déléguée chargée du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, Sophie Primas, a affirmé que « les services de l’État sont pleinement mobilisés pour suivre la situation de notre compatriote et lui permettre de bénéficier de la protection consulaire prévue par le droit », tout en insistant sur la nécessité de discrétion dans les démarches diplomatiques.

L’Académie Goncourt a récemment suspendu le Choix Goncourt de l’Algérie en signe de protestation contre la censure de Kamel Daoud et de son éditeur au Salon du Livre d’Alger, ainsi que contre l'inculpation de Boualem Sansal.

