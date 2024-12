À qui profite le Pass Culture ? La Cour des comptes dresse un premier bilan

L’heure du bilan a sonné pour le Pass Culture. Dans son rapport, publié ce mardi 17 décembre, la Cour des comptes met en évidence les limites du dispositif qui, malgré ses objectifs initiaux, contribue à accentuer les inégalités, en particulier dans les pratiques culturelles.

La domination du livre

« Le livre occupe une place prépondérante tandis que le taux de réservation du spectacle vivant demeure faible », note par exemple l’institution publique. Et pour cause, les achats de livres représentent une part écrasante des dépenses effectuées via le dispositif, oscillant entre 42 et 55 % des montants engagés entre 2021 et 2024. Et contre toute attente, ce n’est pas le manga qui occupe la première place, mais bel et bien la littérature générale.

Cette dernière a connu une forte progression entre le début du Pass Culture et aujourd’hui, passant de 10 % à 30 % des achats. À l’inverse, la bande dessinée japonaise, qui représentait encore 40 % des dépenses liées aux livres en 2021, n’en constitue plus que 20 % en 2024.

Répartition des réservations du Pass Culture selon les catégories de biens culturels – évolution entre 2021 et 2024 / Cour des comptes

La Comédie-Française, l’exception qui confirme la règle

Face à la prédominance du livre, d’autres secteurs culturels peinent à émerger. Si le cinéma occupe la deuxième place des dépenses, les musées et le spectacle vivant restent largement sous-représentés parmi les réservations effectuées.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation : la gratuité des musées pour le jeune public, le manque de personnel pour référencer les offres sur l’application, ou encore le faible nombre de places disponibles dans les grandes institutions nationales. Pourtant, la Cour des comptes insiste : « Par souci de cohérence, tous les acteurs financés par le ministère devraient s’inscrire dans le cadre du pass Culture et proposer des offres. »

Certains établissements sont particulièrement pointés du doigt. Le Théâtre national de Strasbourg a vu son offre chuter de 1198 places en 2022 à seulement 279 en 2023. L’Opéra national de Paris, de son côté, a réduit son quota de 1644 places en 2022 à 914 en 2023. À l’inverse, un bon élève se démarque : la Comédie-Française, qui a multiplié par huit son offre, passant de 113 places en 2022 à 888 en 2023.

Nombre de places proposées dans le cadre du pass Culture par les principaux opérateurs nationaux du spectacle vivant / Cour des comptes

Un dispositif qui délaisse les publics éloignés

Reste une question : qui sont ceux et celles qui bénéficient des offres du Pass Culture ? « Si 84 % des jeunes de 18-20 ans sont bénéficiaires du pass Culture, le dispositif touche moins les jeunes les plus éloignés de la culture », regrette la juridiction.

Pourtant conçu pour encourager la démocratisation culturelle, le Pass Culture peine à toucher les jeunes les plus éloignés des pratiques culturelles, avance le rapport de la Cour des comptes. À titre d’exemple, l’institution indique que seuls 68 % des jeunes issus des classes populaires (enfants d’ouvriers ou d’employés peu diplômés) activent leur pass.

À l’inverse, l’utilisation du Pass Culture a conduit à « l’intensification des pratiques culturelles déjà bien établies chez les jeunes ». Un phénomène qui contribue à « confirmer le risque d’effet d’aubaine d’utilisation du Pass Culture par des jeunes disposant déjà, notamment par leur environnement familial, d’un capital culturel plus élevé », et qui contribue ainsi à creuser des inégalités déjà exigeantes dans l’accès à la culture.

Vers un ciblage social et territorial ?

Sur le plan économique, le Pass Culture repose principalement sur un financement de l’État, la participation des offreurs ne couvrant qu’environ 6 % du volume d’affaires global. Ce modèle est loin de l’objectif initial, qui visait un partage à 20 % pour l’État et 80 % pour d’autres sources de financement.

« Sur le plan budgétaire, le pass Culture s’apparente à une dépense de guichet, qui a crû de manière très rapide », souligne le rapport. Les crédits budgétaires consacrés à la part individuelle sont ainsi passés de 92 millions € en 2021 (exécuté) à 244 millions € en 2024 (prévisions). En ajoutant la part collective (80 millions €), le montant total atteint même 324 millions €. « Cette croissance des dépenses a été mal anticipée, les crédits du ministère de la Culture pour financer la part individuelle ayant été systématiquement sous-dotés », peut-on lire.

« Des arbitrages doivent être pris pour mettre un terme à la croissance non maîtrisée des crédits budgétaires du pass Culture », insiste la Cour des comptes. Plusieurs pistes d’économies sont ainsi envisagées : réduire le montant du crédit alloué aux jeunes de 18 ans, conditionner l’accès au Pass Culture aux ressources des bénéficiaires, ou encore cibler son attribution en fonction de critères sociaux (jeunes boursiers) ou territoriaux (quartiers prioritaires et zones rurales).

« Le statu quo n’est pas souhaitable »

La Cour des comptes estime que la gouvernance du Pass Culture doit être « profondément révisée », et affirme que « le statu quo n’est pas souhaitable ». Pour y parvenir, elle propose notamment de transformer la société pass Culture en opérateur de l’État dès 2025, compte tenu du fait que son financement repose à plus de 90 % sur des fonds publics.

Cette transformation permettrait ainsi au ministère de la Culture de « renforcer son pilotage du dispositif. Le Parlement et les citoyens pourront être mieux informés grâce aux documents budgétaires annexés à la loi de finances. »

Selon la Cour, les activités et les agents de la société Pass Culture seraient, à terme, intégrés au sein du ministère, ce qui permettrait un rattachement direct des équipes régionales aux Directions régionales des affaires culturelles. Cette évolution faciliterait également l’exploitation des données des utilisateurs tout en garantissant une protection stricte des informations personnelles des jeunes bénéficiaires.

La Cour des comptes dresse un bilan peu positif de ces premières années d’utilisation, et conclut qu’il « n’apparaît pas opportun d’envisager une nouvelle extension de nouveaux axes de développement des missions du pass Culture dont le dispositif doit, avant tout, être consolidé et amélioré ».

Crédits image : ActuaLitté / CC-By-SA 2.0

