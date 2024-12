Première page : pour inciter à lire, enfin un peu d'animation

La société de production coopérative d’intérêt général Scalaé Productions, basée à Angers, se consacre à l'émergence des jeunes talents dans le domaine du film d'animation. L'opération Première page représente une opportunité unique, pour un certain nombre d'entre eux, de réaliser un court-métrage de A à Z avec, comme scénario, la première page d'une œuvre littéraire.

Lancé en mai dernier, un appel à candidatures a permis de réunir 98 dossiers, parmi lesquels 11 candidats ont été retenus, à savoir 8 réalisatrices et 3 réalisateurs, diplômés de 7 écoles et formations d’animation différentes.

Elles et ils ont été marrainés par la réalisatrice et scénariste Florence Miailhe et l’autrice et scénariste Marie Desplechin, et accueillis à l'occasion d'une résidence de création à l’Abbaye royale de Fontevraud, en partenariat avec la NEF Animation, association basée dans les Pays de la Loire.

Les réalisatrices et réalisateurs ont pu librement choisir la première page qu'ils souhaitaient adapter, ainsi que la technique d'animation utilisée pour leur court-métrage. Ensuite, ils ont été accompagnés dans leur parcours par la productrice Stéphanie Launay, un superviseur artistique et technique, le réalisateur Bastien Dubois, et la scénariste Emma Degoutte, qui officiait comme consultante littéraire.

11 entrées vers la lecture

2D, 3D, stop motion... Différentes esthétiques et techniques d'animation se croisent au cours de cette saison 1 de Première page, qui convoque des œuvres d’Oruno Lara, Élisée Reclus, Gaston Leroux, Chrétien de Troyes, Voltaire, Sully Prudhomme, Victore Hugo ou encore Andrée Viollis.

Image tirée de Histoire d’une montagne d’après Élisée Reclus, de Marlène Ciampossin

La liste des épisodes :

Cléane Ambry (diplômée de l’EMCA) — Sous le ciel bleu de la Guadeloupe d’Oruno Lara ;

Rabah Cheurfa (diplômé de l’Ecole Georges Méliès) — L’hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau ;

Marlène Ciampossin (diplômée de la Poudrière) — Histoire d’une montagne d’Elisée Reclus ;

Mathis Dubrul (diplômé de la Poudrière) — Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux ;

Lucie Grannec (diplômée de l’École des Arts Décoratifs) — Perceval ou le conte du Graal de Chrétien de Troyes ;

Francesca Loss (diplômée de la Poudrière) — Miracles d’Alain Fournier ;

Alexis Mouron (diplômé de la Poudrière) — Le Bonheur de Sully Prudhomme ;

LouAnn Nony (diplômée de l’École des Arts Décoratifs) — L’homme qui rit de Victor Hugo ;

Dora Surdeau (diplômée du DMA — Institut Sainte Geneviève) — La légende des siècles de Victor Hugo ;

Mary Yanko (diplômée de Gobelins — l’école de l’image) — La princesse de Babylone de Voltaire ;

Emma Zwickert (diplômée du DMA — Lycée Marie Curie) — Criquet d’Andrée Viollis.

Tous les épisodes sont visionnables à cette adresse.

L'appel à projets pour la saison 2 de Première page a été ouvert en février 2024, et la fabrication et post-production des épisodes à venir est en cours, jusqu'en février 2025.

Photographie : Scalaé Productions

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com