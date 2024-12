"Les enfants nous accueillent avec une vraie simplicité"

ActuaLitté : Comment s’est déroulée votre première fois avec « Lire et Faire Lire » ?

Christine Janot : Je suis arrivée à La Baule et je connaissais déjà le programme « Lire et Faire Lire ». C’était du temps que je voulais mettre à disposition de la jeunesse. Je suis arrivée en cours d’année et j’ai été affectée dans une école, pendant le temps périscolaire, avec des enfants de la maternelle jusqu’au CM2. Ces moments duraient environ 20 minutes. Les petits arrivaient souvent avec leur doudou, leur pouce dans la bouche. Au fur et à mesure, ils s’attachent à nous et sont demandeurs d’un livre ou d’un album. On se rend alors compte de notre utilité, de la manière dont on arrive à capter leur attention grâce à une image, une expression.

Aujourd’hui, j’interviens deux fois par semaine. Une fois dans une école maternelle où je m’occupe des petites et grandes sections pendant 30 minutes. Cela permet aussi à la maîtresse de travailler en petits groupes pendant que je lis. Je vais aussi au Relais Assistantes maternelles, où l’on retrouve une ambiance de crèche, avec des enfants de 18 mois à 3 ans.

Cela fait maintenant six ans que je fais ça.

Quel est l’ouvrage qui vous a le plus marquée ?

Christine Janot : Un livre que j’ai lu avec les grandes sections : Il était une fois un roi et une reine de Philippe Jalbert (Seuil jeunesse). C’est une lecture détente. À la fin de la séance, ce livre réserve des surprises : il permet de jouer avec le vocabulaire. Par exemple, il y a une phrase comme « tiré par deux grands che… », et les enfants s’arrêtent au milieu pour essayer de deviner la suite. On découvre alors que ce sont « des chenilles ». Puis il y a une grande page jaune avec des écritures qui marquent une pause. Ensuite, on reprend la lecture normalement, mais il y a encore des surprises ! À la fin, l’histoire joue avec nous et ça permet une vraie interaction avec les enfants. Cela fait appel à leur imagination.

Comment faites-vous vos choix de livres ?

Christine Janot : On a la chance d’avoir des formations, avec des formatrices spécialisées en littérature jeunesse. Moi, j’avais notamment demandé une formation sur l’intérêt de l’image, car il est parfois difficile d’expliquer certaines techniques. On a aussi des formations spécifiques pour la lecture auprès des 0-3 ans. Cela m’a rassurée : même si les enfants bougent ou ne semblent pas attentifs, ils écoutent quand même.

Ces formations nous permettent aussi de partager nos expériences. En Loire-Atlantique, nous recevons chaque semaine trois mails avec des articles sur l’actualité de la littérature jeunesse et des livres recommandés par le comité de lecture. Je discute également beaucoup avec les maîtresses pour savoir sur quoi elles travaillent.

Je fais aussi un travail en amont. Je regarde systématiquement l’auteur et je lis toujours les livres avant de les proposer. J’en prends plus que je n’en lirai, au cas où. L’humour est ce qui me semble le plus difficile à transmettre : parfois, je rigole toute seule. Au début, je me trompais souvent sur les âges recommandés. Maintenant, il m’arrive de tester un livre avec un groupe avant d’en choisir un autre.

Dans quel type d’établissements intervenez-vous et pourquoi ce choix ?

Christine Janot : J’interviens principalement dans les écoles maternelles. Au début, j’avais quelques difficultés au début, mais depuis quelques années, tout se passe très bien, surtout avec les enfants de moyenne section. Ce sont des moments de détente pour eux.

Pour le Relais Assistantes maternelles, nous contactons les structures, qui reviennent ensuite vers nous. À La Baule, nous manquons parfois de bénévoles. Aujourd’hui, nous sommes environ 25 bénévoles, dont deux messieurs. J’accompagne toujours les nouveaux bénévoles pour les mettre à l’aise. Les enfants, eux, nous aident beaucoup : ils nous accueillent avec une vraie simplicité, car ils savent que nous venons pour leur lire des histoires.

Qu’est-ce qui vous a motivée à rejoindre l’association « Lire et Faire Lire » ?

Christine Janot : Alexandre Jardin, bien sûr, le fondateur de l’association, que je connaissais déjà. Mais aussi mon envie de faire du bénévolat. J’avais déjà travaillé en bibliothèque et je trouve que nous, les seniors, avons beaucoup de chance. Ce n’est pas forcément facile pour les jeunes aujourd’hui, et j’adore transmettre.

J’avais une agence immobilière, mais j’ai suivi une formation en lettres auparavant.

Avez-vous déjà hésité à lire certains livres ?

Christine Janot : Oui, il y a des livres qu’on n’ose pas toujours lire. Par exemple, aborder le thème de la mort peut être délicat. Je fais attention à ce que je lis. Si, à la fin d’un livre sur un sujet sensible, il n’y a pas de réaction de la part des enfants, je n’insiste pas. Je ne suis pas enseignante, je ne veux pas aller trop loin. J’ai aussi mes propres tabous.

La littérature jeunesse évolue beaucoup. Il y a, par exemple, de plus en plus de livres sur les couples homosexuels. Certains ne liront pas ces histoires. J’en ai discuté avec des maîtresses, qui m’ont aidée à aborder ces sujets.

Ces moments de lecture sont précieux. Ils nous poussent parfois à sortir de notre zone de confort, mais tout est dans la manière de le faire.

Crédits photo : Lire et Faire lire

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com