J.D. Kurtness, Prix des Horizons imaginaires pour La vallée de l'étrange

Organisée par la Fondation Lire pour réussir et coordonnée par l’UNEQ, la récompense a pour objectif de stimuler le plaisir de lire chez les jeunes tout en célébrant la littérature de l’imaginaire d’ici.

Depuis sa création en 2016, par un enseignant de français du Collège Marianopolis, le Prix des Horizons imaginaires rassemble chaque année plusieurs établissements scolaires, formant un réseau de clubs de lecture intercollégial à travers la province. Au total, ce sont une centaine d’élèves qui, au cours de la session d’automne, ont lu les trois œuvres finalistes : Venefica, Raphaëlle B. Adam (Tête Première) ; La vallée de l'étrange, J.D. Kurtness (L'instant même) ; et Douze arpents, Marie-Hélène Sarrasin (Tête Première). Ces œuvres ont également été abordées dans le cadre d’activités pédagogiques et de rencontres avec les autrices.

Les représentantes et les représentants des différents clubs de lecture se sont ensuite retrouvé.e.s le 21 novembre dernier afin de partager leurs impressions et élire la lauréate de cette 9ᵉ édition. S’ils ont apprécié les thèmes abordés dans les romans de Raphaëlle B. Adam et de Marie-Hélène Sarrasin, c’est finalement le roman de J.D. Kurtness qui a retenu leurs suffrages pour sa plume vivante et nuancée, offrant une réflexion morale marquante à travers des personnages profonds et attachants.

Dans un avenir proche, une entrepreneure québécoise réussit à mettre en marché des petits robots, qui ont l’apparence d’enfants, capables d’apprendre et d’évoluer en fonction des outils d’apprentissage que leur fournissent leurs propriétaires. Ces objets deviennent rapidement populaires et, un peu à la manière d’un enfant biologique ou d’un animal de compagnie, ils développent des compétences et deviennent de plus en plus « humains ». Devant ce succès, des groupes contestataires se forment, accusant la compagnie qui les produit de provoquer ou d’encourager la pédophilie, entre autres. Les jouets sont détruits, leurs propriétaires traqués et harcelés.

Loin de la clameur du monde, Sim, un modèle 5033, est l’un de ces compagnons, adopté par un fermier doté de patience et d’un sens inné de la pédagogie. Entouré de Choco le chien et de Filsdejean-Poule478 (une poule, on l’aura deviné), Sim s’éveille et devient, sous nos yeux, un petit garçon. Suite à un événement bouleversant, Sim n’a d’autre choix que d’entrer dans la forêt pour fuir la violence du monde.

– Le résumé de l'éditeur pour La vallée de l'étrange