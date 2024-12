Les collections patrimoniales locales, atouts des territoires

Partant du constat que les fonds locaux recouvrent encore pour les professionnels des bibliothèques une réalité complexe, car bien souvent multiple et mouvante, ce colloque, avec sa dimension pluridisciplinaire, souhaite réinterroger les notions de collections et d’usages, de territoires et de lieux, tant dans leurs dimensions géographiques, politiques, que sociologiques et historiques.

Il entend aussi apporter un éclairage nouveau sur la façon dont nous habitons nos territoires, dont nous les percevons, dont nous les documentons et dont nous constituons et préservons leurs mémoires.

Programme du colloque

Le 20 janvier 2025

9h - 9h30 : Accueil



Matinée animée par Émilie Dreyfus, responsable des fonds patrimoniaux, médiathèques de Chambéry

9h30 - 9h45 : Mots d’accueil.

Nathalie Marcerou-Ramel , directrice de l’Enssib, Catherine Benod, présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, Marc Drouet, directeur régional des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes

9h45 - 10h30 : Conférence introductive. Permanence et actualités des territoires.

Christophe Gauchon, professeur, Université Savoie Mont-Blanc

10h30 - 10h50 : Présentation de l’enquête sur les fonds locaux en Auvergne-Rhône-Alpes.

Emmanuelle Royon, chargée de mission Patrimoine Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture

10h50 - 11h : Échanges

11h - 11h15 : Pause

11h15- 11h45 : Conférence. Du fonds au faire local, former les bibliothécaires à la gestion et à la valorisation des fonds locaux (2014-2024).

Claire Haquet, archiviste paléographe, directrice de la bibliothèque Stanislas à Nancy

11h45 - 12h : Échanges

12h00 - 12h30 : Conférence. Fonds local de la bibliothèque du Musée national du château de Compiègne.

Jean-François Delmas directeur des bibliothèques aux musées et domaine nationaux des Châteaux de Compiègne et Blérancourt

12h30 - 12h45 : Échanges



12h45 - 14h15 : Déjeuner libre

Après-midi animée par Arnaud Dhermy, chef de la mission de la coopération régionale, BNF

14h15 - 15h : Présentations Flash. « Territorialiser » des phénomènes sonores, musicaux et linguistiques en mouvement : l’exemple de la cartographie sonore Infrasons, CMTRA.

Julie Oleksiak, coordinatrice de la recherche, et Laura Souillard, chargée des collections sonores, CMTRA. Les balades patrimoine, David Cizeron, coordinateur de l’action culturelle pour la documentation régionale, BML

15h - 15h30 : Conférence. Du fonds local à la collection vie locale : le cas d’un équipement culturel pluriel, le Rize.

Emanuela Gennuso, responsable des archives ; Annabelle Capelli, référente documentaire adulte et collection vie locale de la médiathèque ; et Vincent Veschambre, directeur du Rize

15h30 - 15h45 : Échanges

15h45 - 16h : Pause

16h - 16h45 : Dialogue. Numérisation des fonds Brassart et Eugène Dubois.

Jean-Baptiste Sangenito, chargée de récolement, La Diana ; et Fanny Venuti, référente du patrimoine écrit, médiathèque Élisabeth et Roger Vailland, animé par Cécile Davrieux-de Becdelièvre, directrice adjointe en charge du patrimoine, BML

16h45 - 17h15 : Conférence. La vie triviale de l’Exemplaire de Bordeaux ou la construction locale d’entités patrimoniales complexes.

Jessica de Bideran, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Bordeaux-Montaigne

17h15 - 17h30 : Échanges



17h30 - 17h45 : Conclusion de la première journée, par Fabienne Henryot, responsable du Master Politique des bibliothèques et de la documentation, Enssib



Cocktail dinatoire du lundi 20 janvier

18h15 : Départ en bus depuis l'ENSSIB vers la Villa Gillet.

19h : Cocktail dinatoire et rencontre avec le collectif d’autrices et d’auteurs L’Épicerie Séquentielle autour de la bande dessinée et du patrimoine : « Les Rues de Lyon » à Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, dans le parc de la Cerisaie

21 janvier 2025

9h - 9h30 : Accueil café



Matinée animée par Françoise Muller, directrice des médiathèques de Moulins Communauté

9h30 - 10h : Conférence. Le fonds photographique Lucas du musée Joseph Déchelette. Une approche du territoire industriel et commercial roannais.

Anne-Céline Callens, maîtresse de conférences en sciences de l’art à l’université de Saint-Étienne ; et Axelle Journaix, chargée de la documentation et de la bibliothèque du musée Joseph-Déchelette

10h00 - 10h30 : Conférence. La constitution d’un fonds local : faire érudition sans écriture.

Lauriane Godard, responsable du fonds patrimonial de la bibliothèque municipale du Puy-en-Velay

10h30 - 11h00 : Conférence. Réinventer le fonds local de la Médiathèque départementale des Alpes de Haute-Provence.

Marlène Dégremont, responsable du fonds local, médiathèque départementale des Alpes de Haute-Provence

11h00 - 11h30 : Échanges

11h30-11h45 : Pause

11h45 - 13h : Table ronde. Quels territoires pour l’interprofession du livre ?

Avec Johann Guillaud-Bachet, auteur et libraire, librairie de la Monne à Saint-Amant-Tallende, Ludivine Stock, autrice de bandes dessinées, Olivier Perrier, éditeur, La Fontaine de Siloé à Chambéry. Animé par Joël Bouvier, chargée de mission Vie littéraire Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture

12h45 – 13h : Conclusion de la seconde journée, par Fabienne Henryot, responsable du Master Politique des bibliothèques et de la documentation, Enssib

13h00 - 14h : Déjeuner



Visites d'établissements proposées le mardi 21 janvier après-midi

14h30 - 16h30 : Visites des établissements culturels lyonnais

Documentation régionale et Fonds ancien - Bibliothèque municipale de Lyon

Archives du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon

Lugdunum Musée et théâtres romains

Visite contée du Vieux-Lyon. Discorde dans l'imprimerie

Plus d'informations et inscription à cette adresse.

